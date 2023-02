Wir haben Samsungs neuestes Flaggschiff-Smartphone in den Händen

HQ

Erst kürzlich hat Samsung seine neueste Smartphone-Linie für 2023 angekündigt und dann veröffentlicht. Die Galaxy S23-Serie enthielt das Basismodell, das größere Plus-Modell und das Flaggschiff-Modell Ultra, und wenn wir speziell über letzteres sprechen, haben wir das Telefon in den Händen und haben in einer kürzlichen Episode von Quick Look .

Um zu sehen, wie Samsung seine Smartphone-Bemühungen erweitert und verbessert hat, haben wir den Galaxy S23 Ultra getestet und kurze Gedanken darüber geteilt, die Sie im neuesten Quick Look unten selbst sehen können.

Und um dies zu ergänzen, für eine komplexere und tiefere Meinung der Samsung Galaxy S23 Ultra, lesen Sie unbedingt unsere vollständige Rezension des mobilen Geräts hier.