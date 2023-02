Wir haben mit dem PlayStation DualSense Edge-Controller herumgespielt

HQ

Haben Sie sich gefragt, ob es sich lohnt, einen von PlayStation's Dualsense Edge Controllern zu kaufen? Vielleicht haben Sie sich darauf gefreut, zu sehen, wie eines der "Pro" -Geräte im tatsächlichen Einsatz aussieht? Wenn Ihnen eine dieser Fragen in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist, haben wir nur das Video für Sie.

Wir haben mit dem DualSense Edge als Teil der neuesten Episode von Quick Look herumgespielt, wo unser eigener Magnus einige kurze Fakten und Gedanken über den Controller geteilt und sogar ein kurzes Tutorial darüber gegeben hat, wie all die verschiedenen Funktionen und anpassbaren Teile funktionieren.

Also, wenn ein DualSense Edge in Ihrem Kopf ist, schauen Sie sich das Video unten an, um einen detaillierten Blick darauf zu werfen, und lesen Sie auch unsere Überprüfung des Controllers hier, um eine noch weitere Analyse zu sehen.