Wir haben jetzt ein Veröffentlichungsdatum für Stranger Than Heaven

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Sega und RGG Studio betraten die Bühne im Dolby Theatre in Hollywood, um uns einen neuen filmischen Trailer für Stranger Than Heaven zu zeigen, ihrer neuen IP, die eine Geschichte von Action und Rache über drei Epochen hinweg verfolgen wird, angesiedelt in derselben Welt wie Yakuza/Like a Dragon. Zusammen mit dem RGG-Studioleiter Masayoshi Yokoyama betrat Snoop Dogg die Bühne und spielte eine Rolle in der Geschichte der Yakuza und der japanischen organisierten Kriminalität. Derjenige, den wir nicht erwartet hatten, war Tupac, der dank einer KI-Rekonstruktion mit Erlaubnis seiner Familie im Spiel vorkommen wird.

Schließlich kündigte Yokoyama an, dass Stranger Than Heaven am 15. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen wird. Sehen Sie sich unten den Trailer an, der die gesamte Besetzung zeigt.