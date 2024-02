Wir haben einen ersten Blick auf das The Crow -Reboot mit Bill Skarsgård geworfen

Vor über 30 Jahren wurde die Originalversion von The Crow von einer Tragödie erschüttert, als der Hauptdarsteller Brandon Lee während der Dreharbeiten versehentlich erschossen wurde. Jetzt sehen wir von Regisseur Rupert Sanders eine neue Version von The Crow.

In dieser Version wird der schwedische Schauspieler Bill Skarsgård an der Seite von FKA Twigs zu sehen sein. Wie in der ersten Version werden Skarsgårds Charakter und seine Freundin brutal ermordet, nachdem Dämonen aus ihrer Vergangenheit zurückgekehrt sind, um sie zu verfolgen.

Gefangen in einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod, wird The Crow sich erheben, um sich mit diesen Übeltätern auseinanderzusetzen. Das Reboot von The Crow erscheint am 7. Juni, und Sie können sich den ersten Blick auf Bill Skarsgård im Bild unten ansehen:

Danke, Vanity Fair.