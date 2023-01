Wir haben einen Blick auf den weltweit ersten Quad-Band Wi-Fi 6E Gaming-Router geworfen

HQ

Da die Breitbandgeschwindigkeiten immer schneller werden, bleiben die Basisrouter, die von Netzwerkanbietern angeboten werden, oft im Staub. Glücklicherweise bieten Technologieunternehmen Möglichkeiten, Ihre volle Verbindungsgeschwindigkeit mit unglaublich leistungsstarken Systemen zu nutzen, die die neueste Hardware verwenden.

Zu diesem Zweck hatten wir die Gelegenheit, die neuesten Bemühungen von ASUS in diesem Bereich in die Hände zu bekommen. Dieses als ROG Rapture GT-AXE16000 bekannte System gilt als "weltweit erster Quadband-Wi-Fi 6E-Gaming-Router". Das System kann Geschwindigkeiten von bis zu 16000 Mpbs aufweisen und verwendet sogar eine Frequenz von 6 GHz, um die bestmögliche Leistung mit weniger Interferenzen und Latenzproblemen zu liefern.

Unnötig zu sagen, wenn die Verbindungsqualität für Sie von entscheidender Bedeutung ist, kann dieses Gerät genau das richtige für Sie sein, also schauen Sie sich unseren neuesten Quick Look unten an, um einige frühe Gedanken zum Router zu sehen.