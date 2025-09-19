Wir haben eine Reise nach Deutschland unternommen, um die neue Roborock-Rasenmäher-Reihe zu sehen

HQ

Die Kombination aus menschlichem technologischem Fortschritt und dem Wunsch, langweilige, zeitraubende Aufgaben zu vermeiden, hat Rasenmäher an die Spitze der modernen Innovation gebracht.

Wir sind nach Deutschland gereist, um die neuen Serien Roborock RockMow und RockNeo vorzustellen, die unter dem eher kitschigen – aber überraschend eingängigen – Slogan "Rock the Mow - Time to Roll" gestartet sind.

Die Veranstaltung konzentrierte sich auf Live-Demonstrationen, bei denen nicht nur die verschiedenen Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse vorgestellt wurden, sondern auch die fortschrittlichen Funktionen zur Hinderniserkennung, Objekterkennung und kreativen Rasengestaltung, die über die Roborock -App verfügbar sind.

Der RockMow Z1 ist das Kraftpaket der Aufstellung. Er bewältigt Steigungen von bis zu 80 % und bewältigt Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 6 cm. Mit Allradantrieb und einer speziellen Lenkung sorgt er auch auf unebenem Gelände für einen gleichmäßigen Schnitt.

Mit einer Fläche von bis zu 5.000 m² in 24 Stunden erfordert es eine Aufsicht, oder besser gesagt, eine fortschrittliche KI-Aufsicht. Sein Wahrnehmungssystem erkennt seine Umgebung, um Igel und andere Kleintiere zu vermeiden, während es immer noch innerhalb von 3 cm von Wänden und Kanten schneidet.

Das RockMow S1 ist für Standardgärten konzipiert. Er kann bis zu 1.000 m² in 12 Stunden abdecken. Schlank und wendig navigiert er durch enge Passagen, bewältigt Steigungen von bis zu 45 % und behält dank seines adaptiven Systems auch in unebenem Gelände eine Schnitthöhe von 3 cm bei. Obwohl es nicht so leistungsstark ist wie das Z1, verfügt es dennoch über eine KI-gesteuerte Hinderniserkennung, die als Sentisphere AI gekennzeichnet ist.

Für kleinere Gärten wurde mit Roborock das RockNeo Q1 eingeführt. Er schneidet nah an Kanten, verfügt über das gleiche KI-Erkennungssystem wie der S1 und verfügt über einen wildtierfreundlichen Modus, der das Mähen bei Nacht verhindert. Trotz seiner kompakten Größe schafft er Steigungen von bis zu 45 %.

