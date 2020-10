Wir haben die Tracklist für Let's Sing 2021

Ravenscourt und Voxler haben gerade die komplette Tracklist für Let's Sing 2021 veröffentlicht und sie ist vollgepackt mit den größten Hits der letzten zwei Jahrzehnte. Unter den Highlights befinden sich Titel, wie 'Bad Guy' von Billie Eilish, 'Hold Back The River' von James Bay und Panic! At The Discos 'High Hopes'.

Ausserdem wurden Details über den neuen Legenden-Modus bekannt, der eine völlig neue Spielerfahrung für Solo-Sänger bieten soll. Die Spieler treten dort gegen Avatare an und wir müssen uns in diesem Modus 16 Herausforderern stellen. Es wird auch einen finalen Boss geben, was wirklich sehr interessant klingt.

Let's Sing 2021 wird am 13. November für die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

Hier die komplette Tracklist: