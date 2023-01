Wir haben die neuesten Ohrhörer von JBL, den Live Pro 2

HQ

Wenn Sie nach einem neuen Satz Ohrhörer suchen und sich von der typischen Masse ablenken möchten, die zu AirPods und dergleichen neigt, hat JBL vielleicht eine Lösung für Sie. Als Teil der neuesten Episode von Quick Look haben wir die neuen Live Pro 2 Ohrhörer in die Hände bekommen, eine aktualisierte Iteration, die adaptive Geräuschunterdrückung in die Produktlinie bringt.

Diese In-Ear-Geräte verfügen auch über die Integration von Sprachassistenten sowie eine Schnellladefunktion, zusätzlich zur Möglichkeit, 10 Stunden lang zu spielen (wenn auch mit ausgeschaltetem ANC) und bis zu 40 Stunden, wenn die Ladung berücksichtigt wird, die das Gehäuse bieten kann.

Unnötig zu sagen, wenn Sie nach neuen Ohrhörern suchen, die Sie unterwegs jammen können, könnten diese genau das Richtige für Sie sein. Um weitere Gedanken zu sehen und mehr über die Funktionen zu erfahren, die es auf den Tisch bringt, sehen Sie sich den neuesten Quick Look unten an.