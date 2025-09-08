Wir haben den Aston Martin Valkyrie AMR Probe gefahren

HQ

Es ist ein paar Wochen her, dass das brasilianische Studio Reiza endlich sein lang erwartetes Aston Martin-Paket für Automobilista 2 veröffentlicht hat, und wir bei Gamereactor haben etwas mehr als eine Woche nach seiner Veröffentlichung gebraucht, um wirklich loszulegen, vor allem mit der Testfahrt mit dem WEC-Hypercar Aston Martin Valkyrie AMR-LMH, der natürlich der sexieste Teil dieses DLC-Pakets ist.

Der Valkyrie AMR basiert natürlich auf dem gasbetriebenen Valkyrie, aber mit etlichen ziemlich gravierenden Modifikationen, um mit der Hypercar-Klasse im WEC- und IMSA-Zirkus mithalten zu können. Er beherbergt den nicht aufgeladenen V12-Motor von Aston mit 671 PS und verfügt über ein Siebengang-Schaltgetriebe (sequenziell).

In Automobilista 2 war ich etwas vorsichtig mit meinen Erwartungen, wie es sich verhalten würde, da es ein paar LMP-Autos im Spiel gibt, die ich in Bezug auf Empathie und reine, rohe Kraft sehr zahm finde. Natürlich bin ich noch nie so ein echtes Auto gefahren und kann mich daher nicht entscheiden, ob es echt ist oder nicht, aber beim Valkyrie AMR, der von den meisten Werksfahrern als sehr roh beschrieben wurde, habe ich natürlich gehofft, dass sich das im Spiel wiederfindet. Und das tut es.

Der Valkyrie AMR ist ohne Zweifel eines der besten Autos in ganz Automobilista 2 in Bezug auf Fahrwerksdynamik und reines Gefühl, da das Fahrwerk kommunikativer ist als viele andere LMH-Autos aus dem gleichen Spiel und da es sich leicht, aber schrecklich kraftvoll anfühlt. Die Balance darin ist brillant, die Bremsen sind unglaublich und man spürt leicht, wo der Schwerpunkt beim Bremsen und Beschleunigen liegt. Der Klang, den es macht, ist auch unglaublich gut. Es kann sehr gut sein, dass es das Auto im ganzen Spiel ist, das sich am allerbesten anhört.

Tolles Auto. Tolles Gefühl. Tolles Spiel. Sehr zu empfehlen.