Wir haben das Xiaomi 13 in die Hände bekommen

Wir bei Gamereactor haben uns im Laufe der Jahre viele Smartphones angesehen. Zu diesem Zweck setzen wir diese Praxis fort, indem wir untersuchen und sehen, wie sich Xiaomis neueste Bemühungen in dieser Richtung entwickeln.

Dieses als Xiaomi 13 bekannte Telefon verfügt über einen Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor sowie einen sperrigen 4500mAh-Akku, alles auf einer Kamera, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurde. Um zu sehen, wie sich das Xiaomi 13 tatsächlich anfühlt und handhabt, schauen Sie sich unbedingt unser neuestes Quick Look an, in dem unser eigener Magnus einige kurze Gedanken und Meinungen zum Gerät teilt.