Wir haben das OnePlus Nord CE 3 in den Händen

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind, haben wir vielleicht nur eine Lösung für Sie, denn in der neuesten Folge von Quick Look haben wir unsere Handschuhe auf das OnePlus Nord CE 3, ein Gerät, das auf einen wettbewerbsfähigen Preis zugeschnitten ist und dennoch eine Sammlung leistungsfähiger Funktionen und Hardware bietet.

Mit einem 67-W-Akku, einem Qualcomm Snapdragon 695 5G-Prozessor, einem 6,72-Zoll-FHD+-Display mit 120 Hz und vielem mehr hat dieses Gerät viel zu bieten, worauf man sich freuen kann, also schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, um mehr über das Telefon zu erfahren und einige frühe Meinungen und Gedanken von unserem eigenen Magnus zu sehen.