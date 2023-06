Wir haben das Google Pixel Tablet in den Händen

HQ

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir es geschafft, das neueste Tablet von Google in die Hände zu bekommen. Dieses als Pixel Tablet bekannte Gerät wird von einem Tensor G2-Prozessor angetrieben und verfügt über ein 11-Zoll-Display und ein Design, das einfach und leicht an- und abzudocken sein soll, was hilfreich ist, da das Gerät auch als Home-Hub-System dienen soll.

Um zu sehen, ob dieses Tablet die Lösung für alle Smart-Home-Probleme ist, mit denen Sie konfrontiert sind, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser Magnus eine Menge zusätzlicher Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.