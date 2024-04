Wir haben das BYD-Siegel in der neuesten EV Hour auf die Probe gestellt

HQ

Wir hier bei Gamereactor verbringen immer mehr Zeit damit, den Bereich der Elektrofahrzeuge zu erkunden. Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir eine Vielzahl von Videos als Teil unserer speziellen EV Hour -Serie erstellt, und jetzt erweitern wir dies in Form einer brandneuen Episode, die sich um den BYD Seal dreht.

Dieses Elektrofahrzeug verspricht eine Beschleunigung von 0 auf 62 mph in 3,8 Sekunden und eine kombinierte Gesamtreichweite von 354 km/h, alles mit seiner 82,5-kWh-Batterie. Er hat auch ein Design mit einer X-förmigen Front, die "Sportlichkeit und Stil ausstrahlt", und einem Innenraum, der über ein 15,6-Zoll-Multimedia-Touchscreen-Display mit drehbarer Funktion verfügt. Hinzu kommen ein Panorama-Schiebedach, Sportsitze, eine intelligente Ablage und eine Schnellladefunktion.

Um zu sehen, was das alles in der Praxis bedeutet, hat sich unser eigener Magnus mit dem BYD Seal auf den Weg gemacht, um zu sehen, wie er sich in freier Wildbahn verhält. Sie können ihn auf diesem kurzen Roadtrip unten in der neuesten EV Hour -Folge folgen.