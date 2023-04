Wir haben das brandneue ASUS ROG Phone 7 in den Händen

HQ

Erst gestern kündigte ASUS die nächste Iteration in seiner ROG Phone-Linie an, und zwar in Form der ASUS ROG Phone 7. Obwohl es erst vor einem Tag zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde, hatten wir das Gerät schon eine Weile in den Händen und hatten sogar die Möglichkeit, eine ganze Quick Look aufzunehmen und dem Gerät zu widmen.

In dem Video führt uns unser eigener Magnus durch die Funktionen und plaudert über die Fakten zum Telefon und darüber, wie dieses Gerät seinen Vorgänger verbessern möchte. Da es in der Lage ist, Raytracing-Grafiken auf seinem 165-Hz-AMOLED-Bildschirm zu liefern und gleichzeitig dank eines verbesserten thermischen Designs cool zu bleiben, gibt es viel zu entpacken, also schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, ob das ROG Phone 7 das nächste Smartphone für Sie ist.