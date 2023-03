Wir haben das Alienware x14 in den Händen

HQ

Als Teil der neuesten Charge von Quick Looks haben wir unsere Handschuhe auf dem brandneuen Alienware x14 Gaming-Laptop, der als der dünnste 14-Zoll-Gaming-Laptop der Welt bezeichnet wird.

Mit einem Monster-80-Wh-Akku für jede Menge Spielzeit und Nutzung, ohne dass er zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen werden muss, sowie mit der Cryo-Tech-Kühllösung von Alienware, um sicherzustellen, dass das Gerät bei maximaler Belastung eine gesunde Temperatur beibehält, ist dieser Laptop ideal für diejenigen, die einen Gaming-Laptop suchen, sich aber der Größe und des Gewichts eines Geräts bewusst sind.

Um zu sehen, ob dieser Laptop der richtige für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look an, in der unser eigener Magnus einige kurze Gedanken und ein paar hilfreiche Fakten über das System gibt.