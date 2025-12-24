Wir haben Brettspiele mit Piraten, Göttern und Monstern in Unmatched: Battle of Legends - Volume Three gespielt

HQ

Meine erste Begegnung mit Unmatched war, passenderweise Unmatched: Battle of Legends - Volume One. Ich war mit guten Freunden in New York und bin in einen Brettspielladen gegangen, um nach etwas Spaßigem zu fragen, um gegen meine Freunde zu spielen. Der Manager empfahl ein paar Spiele, eines davon war Unmatched.

Das war der Beginn einer langen Liebesbeziehung zu einem Brettspiel, das am besten als leichtes Modell beschrieben werden kann. Eine Runde dauert typischerweise zwischen 30 und 60 Minuten, und dank einer Vielzahl fiktiver und realer Charaktere (beide Kategorien, oft mit lizenzierten Kämpfern - nicht zuletzt der The Witcher-Gang) ist es einfach, jemanden zu finden, den man mag. Alle Erweiterungen sind außerdem frei mischbar, sodass man genau die Charaktere kaufen kann, die man möchtet, und seine Sammlung aufbauen kann.

Du kannst wirklich mit jeder Unmatched-Box anfangen, die du möchtest, aber achte darauf, dass vier Charaktere enthalten sind, wenn du 2-gegen-2 spielen möchtest.

Unmatched: Battle of Legends - Volume Three ist erschienen und seit ein paar Wochen spiele ich so viel wie möglich mit meinen Freunden. Das soll das letzte Paket dieser speziellen Serie sein (Unmatched geht natürlich weiter, aber nicht Battle of Legends), was ich traurig finde, aber zum Glück endet man ganz oben. Was ist also im Paket?

Werbung:

Nun, das ist das übliche Vier-Charakter-Set mit einer zweiseitigen Strecke (bei weitem das beste Setup), von denen das eine traditionellere Venedig inspiriert ist und das andere spektakulärer ist und uns in Santas Werkstatt kämpfen lässt. Das bedeutet Förderbänder, die auch dann Bewegungen ermöglichen, wenn wir nicht spielen, und einen Kran am Ende des Bandes, der die Bedingungen komplett verändert. Eine perfekte Lösung, wenn man sich mehr Unvorhersehrbarkeit in den Kämpfen wünscht. Das bedeutet oft, dass man, obwohl man eigentlich vorhatte, sich nah an einen Gegner heranzustellen, um zuzuschlagen, wenn man an der Reihe ist, stattdessen so weit wie möglich entfernt landet.

Wie sieht es mit den Figuren aus? Vier sind enthalten, nämlich Blackbeard, Chupacabra, Loki und Pandora. Sie sind sehr unterschiedlich und zeigen Unmatched von seiner besten Seite, wobei alle tatsächlich Spaß machen. Nehmen wir sie einen nach dem anderen.

Ich glaube nicht, dass die Zeiten richtig sind; Es dauert etwa eine Stunde, bis vier Personen eine Runde absolvieren.

Blackbeard

Blackbeard (basierend auf dem Piraten Edward Teach) hat sein eigenes Ökosystem, in dem er für Gold-Dublonen jede Runde zusätzliche Aktionen kaufen kann. Tödlich. Blackbeard und seinen Gegnern stehen insgesamt drei Dublonen zur Verfügung, wobei letzterer ihm Dublonen geben kann, um die schlimmsten Anomalien seiner Karte zu vermeiden. Aber wenn sie ihm Dublonen geben - dann warten weitere Aktionen und Möglichkeiten für andere Unfug. Es wird zu einem interessanten und feinen Balanceakt. Blackbeard ist außerdem Fernkampf, was ich immer mag, und hat zwei Gefährten mit jeweils einem Leben. Es macht Spaß, sowohl gegen als auch gegen sie zu spielen.

Chupacabra

Detaillierte und verfeinerte Charaktere. Das ist ein ausgezeichnetes Boxset zum Einstieg.

Werbung:

Chupacabra ist meiner bescheidenen Meinung nach der unterhaltsamste Charakter des Sets, wenn auch vielleicht nicht der beste. Es ist ein sehr geradliniger Kämpfer ohne Sidekicks und kämpft nur gegen Nahkampf. Der Vorteil ist jedoch, dass das Biest drei Schritte gehen kann und nach jedem Angriff immer eine Karte zieht. So kann man mit dem Schaden mithalten und seine Gegner an Karten halten, selbst allein in 2-gegen-2-Matches gegen ein Team, das keinen Kämpfer verloren hat. Der Chupacabra ist zwar nicht besonders stark, aber sein geniales Setup macht das puerto-ricanische Wesen zu einem einzigartigen Faktor.

Loki

Es gibt mehrere Marvel-Sets für Unmatched für diejenigen, die gegen Marvel-Helden kämpfen wollen (alles kann gemischt und kombiniert werden), aber dieser Loki basiert auf unserer nordischen Mythologie. Und das ist einer der frustrierendsten (nicht dasselbe wie die härtesten) Kämpfer, gegen die ich in Unmatched gespielt habe. Er hat viele Trickkarten, und wenn er sie ausspielt, landen sie nicht im Ablagestapel, sondern in der Hand des Gegners. Sie sind stark für Loki, haben aber negative Eigenschaften für uns selbst und füllen auch unsere Hand in Richtung des Sieben-Karten-Limits. Wenn wir versuchen, ohne sie zu entkommen, indem wir sie abwerfen, muss Loki sie auf der Hand aufnehmen und erhöht seine Züge um einen Schritt für jede Karte, die die Gegner auf der Hand haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Loki fünf oder sechs Schritte statt zwei Schritte macht. Gegen ihn mit einer Handvoll Karten zu spielen, die uns selbst verletzen, ist schrecklich, aber das Prahlen, wenn man er ist, ist noch größer.

Pandora

Jeder hat eine Hand Karten bekommen, die er dann im Kampf bestmöglich spielen muss.

Pandora ist die Letzte, und natürlich hat sie die Büchse der Pandora dabei, die sie für jede neue Runde öffnet. Sie mischt ein Deck und zieht so viele Karten, wie sie will, mit Vorteilen, aber wenn man zu gierig wird, geht das nach hinten los. Normalerweise mag ich Charaktere mit zufälligen Eigenschaften in jeder Runde überhaupt nicht, aber da es einen Risiko-Belohnungs-Mechanismus gibt und die Karten ziemlich mächtig sind, wird Pandora interessant. Die Tatsache, dass sie nur 14 Leben hat und ohne einen ihrer beiden Helfer auf dem Feld startet, macht sie zu einem dankbaren ersten Ziel...

Für meinen Teil zögere ich nicht, Unmatched: Battle of Legends - Volume Three als das beste Battle of Legends Boxset zu benennen, und wenn du Lust auf Unmatched hast, ist dies ein großartiger Einstieg. Alle Charaktere machen Spaß und sind interessant, und mit zwei guten Spielbrettern ist das ein schönes Paket, das viel bewirken wird.

Bewertung: 9/10