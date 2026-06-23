Wir haben beim Pokémon Go Fest in Kopenhagen vorbeigeschaut

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Wenn es eine Sache auf dieser Welt gibt, die mich ein bisschen mehr nervt, als es sollte, dann ist es, wenn ich auf einem langen Spaziergang spiele Pokémon Go und Leute zu mir kommen und fragen: "Pokémon Go, spielen die Leute das noch?" Ich möchte einfach nur antworten: "Ja, du siehst, dass ich es tue." Was glaubst du sonst, was ich gerade tue, hier stehe und intensiv auf mein Handy starre, als würde ich Da Vincis Notizbuch entschlüsseln?

Es ist, als würden viele Menschen Pokémon Go immer noch mit jenem verrückten Sommer 2016 verbinden, als plötzlich alle in Parks, auf Marktplätzen und entlang des Wassers zusammenkamen und digitale Kreaturen mit derselben Ernsthaftigkeit jagten, als ob der Weltfrieden von einem besonders mächtigen Pidgey abhing. Aber Spiele können sicherlich über ihren ersten Moment im Rampenlicht hinaus weiterleben. Manche Spiele verschwinden schnell, aber andere wachsen weiter, nehmen neue Formen an und bringen Menschen auf eine Weise zusammen, die tatsächlich sehr berührend sein kann, wenn man mitten drin steckt.

Und wenn du einen Beweis wolltest, dass Pokémon Go nicht nur noch lebt, sondern tatsächlich besser läuft als seit sehr langer Zeit, hättest du während des Pokémon Go Fest 2026 in Kopenhagen sein sollen. Am Wochenende streiften Zehntausende Spieler durch die Straßen Kopenhagens, und der Fylledpark war voller Trainer, Handys, Powerbanks, Regenjacken, Merchandise-Taschen, Raidgruppen, Familien, Nerds und Menschen aus aller Welt, alle aus demselben Grund: Sie wollten Pokémon fangen. Sie wollten Teil von etwas sein, und ich muss zugeben, dass es mich viel härter getroffen hat, als ich erwartet hatte.

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Ich wurde durch Magnus, Chefredakteur hier bei Gamereactor, mit dem Pokémon Go Team in Kontakt gebracht und mir wurde VIP- und Medienzugang angeboten, damit ich an allen drei Nachmittagen in den Fælledpark gehen konnte. Es war absolut großartig, das tun zu dürfen, und ich fühlte mich sehr privilegiert, diese Chance zu haben, also danke an Magnus, das Team von Pokémon Go und Niantic, dass sie mir diese Erfahrung ermöglicht haben. Es ist nicht jeden Tag, dass man durch einen Park mit Pokémon Go Spielern spazieren geht und gleichzeitig sagt, dass man tatsächlich wegen der Arbeit dort ist. Es ist wahrscheinlich die beste Deckung für erwachsene Verpflichtungen, die ich seit langem erlebt habe.

Ich habe mit meiner Freundin Ea vereinbart, dass wir am Donnerstagabend nach Kopenhagen fahren und bei einer Freundin und ihrer Familie übernachten, damit wir am Freitagmorgen bereit sind, das City Experience zu genießen. Dort konnte man durch die Stadt laufen und viele der gleichen Pokémon-Spawns und Aktivitäten entdecken wie im Fælledparken, was in der Praxis bedeutete, dass ganz Kopenhagen Teil des Events wurde. Wir mussten allerdings zuerst im Park vorbeischauen, um unsere Medienausweise abzuholen, damit wir auf dem Festivalgelände etwas zusätzliche Pflege bekommen konnten.

Als wir am Fælledpark ankamen, standen bereits Hunderte von Menschen am Eingang. Viele standen in der Schlange, um die bestellten Waren und ihre Tickets abzuholen, und im Park war es ebenfalls ziemlich voll. Wir merkten jedoch schnell, dass unser Zugang zum Park erst am Nachmittag begann und es dort morgens eigentlich nichts für uns gab. Keine Spawns, keine PokéStops, keine Pokémon und vor allem: kein Grund, sehnsüchtig auf einen digitalen Süßwarenladen zu starren, aus dem wir noch nichts bekommen konnten.

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Nachdem wir unseren Ausweis bekommen hatten, machten wir uns auf den Weg zu dem, was ich nur für die Nordseite des Fælledparkens halten kann, wo es einen kleinen Park mit Spielplatz und einem See gab. Wir haben die erste Stunde dort verbracht, und besonders die letzten Minuten jeder Stunde waren intensiv, weil da Unown statt der üblichen Pokémon aufgetaucht ist. Das habe ich auch in Berlin erlebt, und es ist immer noch eines der seltsamsten und intensivsten Dinge am Go Fest. Plötzlich rennen erwachsene Erwachsene hinter seltsamen Briefen herum, weil es eine kleine Chance gibt, dass einer davon glänzt. Von außen sieht es wohl wie eine Art kollektive Panik über das Alphabet aus, aber von innen ergibt es vollkommen Sinn.

Danach begannen wir, die Herausforderungen anzugehen, die uns in der Stadt gestellt worden waren. Ea wollte die verschiedenen LEGO-Bereiche erkunden, weil es eine Herausforderung gab, Briefmarken zu sammeln, also sind wir vom Fælledpark und Trianglen in Richtung Stadtzentrum gelaufen. Unterwegs kamen wir zu Kongens Have, wo Tausende von Pokémon Go Spielern umherwanderten. Es war ein Park voller PokéStops und Fitnessstudios, und es war tatsächlich etwas intensiv, weil die Leute so dicht beieinander standen. Einer der Stempel, die wir brauchten, lag mitten im Park, also stürzten wir uns in das Menschenmeer, taten, was wir tun mussten, und machten uns wieder auf den Weg. Ich glaube, viele der Menschen, die in Kongens Have herumgingen, warteten auf ihre Chance, später an diesem Tag in den Fælledpark zu gelangen.

Wir gingen weiter am Botanischen Garten vorbei, der bei weitem nicht so voll war wie die Kongens Have, und da ich wusste, dass es im Botanischen Garten dieses wunderschöne Schmetterlingshaus gibt, schauten wir dort vorbei. Und genau dafür funktioniert City Experience so gut. Du gehst nicht einfach von einem Kontrollpunkt zum nächsten, du erkundest die Stadt tatsächlich, du gehst an Orte, an die du sonst vielleicht nicht gegangen wärst. Nachdem wir viele schöne Schmetterlinge gesehen und Zeit in extrem heißen und feuchten Gewächshäusern voller Palmen und einer feuchten, tropischen Atmosphäre verbracht hatten, fuhren wir weiter zu Strøget und Rådhuspladsen, wo wir LEGO-Läden fanden und weitere Briefmarken sammelten. Wir fanden auch heraus, wo wir Pikachu vor einem speziellen LEGO-Hintergrund treffen konnten, und zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits etwa 13 Kilometer gelaufen.

Wir brauchten also eine kleine Pause, also nahmen wir den S-Zug nach Østerport und fuhren zurück Richtung Fælledparken für unsere Parksession von 14 bis 18 Uhr. Als wir eintraten, fühlte es sich wirklich an, als würde man mitten in das Herz der Veranstaltung treten. Überall gab es Spawns, überall PokéStops und vor allem überall Überfälle. Wenn man ein legendäres Pokémon entdeckte, das man angreifen wollte, sprang man einfach in die Arena, in der es war, und die Lobby füllte sich innerhalb von Sekunden, egal um welchen Raid es ging. Es war absolut erstaunlich, das zu erleben, denn im Alltag hofft man meist, dass nur drei andere Leute sich die Mühe machen, sich einem Raid anzuschließen, aber hier war es, als würde der ganze Park im Einklang mit dem Spiel atmen.

Wir waren allerdings ziemlich müde in den Beinen, und unser Medienausweis kam uns zu Hilfe. Es gab uns Zugang zu einem Bereich für Medien- und Content-Ersteller, wo es etwas zu essen, etwas zu trinken und vor allem eine Toilette gab, die nicht aus Plastik und Verzweiflung bestand. Wir verbrachten die nächsten vier Stunden damit, im Medienbereich rein und wieder rauszugehen, unsere Energie aufzuladen, wieder in den Park zu gehen, die Zonen zu erkunden, Pokémon zu fangen, zu plündern, uns gegenseitig zu necken und Shinys zu vergleichen.

Ea und ich hatten einen kleinen Wettbewerb, wer die seltensten Shinies finden konnte, die natürlich beim Go Fest nicht ganz so selten sind wie im restlichen Jahr, aber das macht sie nicht weniger befriedigend. Sie fing viele von denen, die ich wollte, während ich mehr von denen, die ich schon hatte, gefangen habe. Also neckten wir uns ein wenig, wie man es tut, wenn Freundschaft auch darin besteht, sich still und leise über digitale Farbvarianten von Taschenmonstern zu ärgern.

Um 17:30 Uhr fand einer der wichtigsten Höhepunkte statt. Rund 2.000 Trainer versammelten sich an den markierten Bereichen im Park, und dort begannen die ersten Mega-Mewtu-Überfälle. In der Lobby waren absolut absurde Menschenmengen, und wir alle kämpften gegen eines der ikonischsten und mächtigsten Pokémon im ganzen Spiel. Wir mussten auch unsere Handys in die Luft halten, und für ein paar Sekunden aktivierte das Spiel gleichzeitig die Taschenlampen auf allen Handys. Es war sowohl wunderschön als auch ein bisschen unheimlich, aber es ist wirklich etwas Besonderes, mit Tausenden von anderen Leuten zu stehen und zu sehen, wie alle Handys gleichzeitig dasselbe tun. Aber es war auch richtig cool, und die Leute jubelten, riefen und waren total begeistert.

Ich hatte das Glück, einen Shiny Mewtwo mit Christianshavn-Hintergrund zu fangen – einen, den man nur bei der Veranstaltung bekommen konnte – und nicht nur das, das grüne Monster hatte ziemlich gute Werte. Es war einer dieser Momente, in denen man sich unglaublich glücklich fühlt. Nach dem ersten Tag verließen wir den Park und machten uns auf den Heimweg. Wir waren etwa 25 Kilometer gelaufen, hatten 43 Shinies gefangen, und das beste Pokémon war ohne Zweifel mein Shiny Mewtwo mit Christianshavn-Hintergrund. Kein schlechter Freitag, würde ich sagen.

Der zweite Tag begann mit einem Zug von Glostrup, einem Umstieg am Zentralbahnhof und weiter in Richtung Kastellet und zum Gefion-Brunnen, wo wir noch einen weiteren Stempel besorgen mussten. Ea hatte Die kleine Meerjungfrau noch nicht gesehen, also gingen wir dorthin; sie machte viele Fotos, und ich saß auf einer Bank und beobachtete die Touristen. Touristen können tatsächlich etwas "glänzend" sein, wenn man darüber nachdenkt. Sie fallen auf, bewegen sich in Gruppen, und einige von ihnen haben Hüte und Taschen, die so auffällig sind, dass sie fast einen eigenen Pokédex-Eintrag verdienen.

Unter anderem begann Ea ein Gespräch mit einer Engländerin, die eine ziemlich genialen Lösung gefunden hatte, um ihr Handy vor Regen und Sonne zu schützen. Sie hatte einen kleinen Regenschirm, der direkt an der Handyhülle befestigt war. Diese Touristen kennen sich wirklich aus. Es gibt viele von ihnen; Sie nehmen Platz ein und machen etwas Lärm, aber sie sind auch ein großer Teil des Köpenhagener Erlebnisses. Mir fiel tatsächlich auf, wie seltsam der Kontrast darin war, dass sie herumliefen und die Sehenswürdigkeiten betrachteten, während wir dort saßen und ihnen zusahen. Beide Gruppen hatten eine gute Zeit. Alle haben gewonnen. Jedenfalls war das ein bisschen abschweifend, aber das gehört dazu, wenn man drei Tage lang durch eine Stadt läuft und Pokémon Go spielt.

Als die Uhr 13 Uhr schlug, machten wir uns auf den Weg zurück in Richtung Fælledparken. Dort erlebten wir vieles von dem gleichen wie am Tag zuvor, nur mit deutlich mehr Leuten. Es war schließlich Samstag, und die Leute hatten offensichtlich mehr Möglichkeiten, dort zu sein. Für jemanden wie mich, der manchmal Schwierigkeiten mit großen Menschenmengen hat, konnte es intensiv werden, aber es wurde nie unangenehm. Und der Grund war sehr einfach. Das waren meine Leute.

Pokémon-Jäger aus ganz Europa und sicherlich auch aus großen Teilen der Welt hatten sich in diesem wunderschönen Park versammelt, um zu fangen, zu plündern, zu tauschen, zu plaudern und einfach zusammen abzuhängen. Irgendwie fühlte es sich an wie nach Hause kommen. Es gab Nerds, Familien, Kinder, Erwachsene, schöne Menschen, hässliche Leute, große Leute, kleine Leute, Leute in Cosplay, Leute in Regenmänteln, Leute mit viel zu vielen Powerbanks und Leute, die dieses Wochenende eindeutig wie eine kleine Militäroperation geplant hatten. Und es war absolut fantastisch.

Und als zusätzlichen kleinen nerdigen Bonus habe ich auch einige der Content Creator kennengelernt, die ich selbst auf YouTube schaue, die tatsächlich zu den größten Namen in der Pokémon Go Welt gehören. Es ist eine seltsame Erfahrung, durch Fælledparken zu laufen und plötzlich Trainer Tips Nick, den ich seit Jahren beobachte, im echten Leben zwischen all den anderen Trainern stehen zu sehen. Brandon Tan war auch dabei, und er rannte praktisch herum, machte Selfies mit Leuten und sagte "Selfies while I walk", was irgendwie genau so chaotisch und wirkungsvoll ist, wie man es sich vorstellen kann. Billy vom Trainer Club war auch im Park, obwohl ich ihn selbst nicht kennenlernen konnte. Aber allein die Tatsache, dass diese Leute da waren, machte die Veranstaltung für mich noch größer. Es fühlte sich nicht mehr wie ein bloßes dänisches Pokémon Go -Event an. Es fühlte sich wie ein internationales Treffen für die gesamte Spielgemeinschaft an.

Es mag ein bisschen albern klingen, aber wenn man diese Leute jahrelang auf YouTube beobachtet hat und sie plötzlich am selben Ort herumlaufen wie du, wird der Abstand zwischen dem Spiel auf deinem Handy und der ganzen Welt, die es umgibt, viel kleiner. Es war ein bisschen so, als sähe man einige der wandelnden Orientierungspunkte des Spiels zwischen Zelten, PokéStops und müden Spielern mit schmerzenden Beinen auftauchen. Und das machte das Wochenende tatsächlich noch besonderer.

Die Wettervorhersage war vor unserer Abreise nach Kopenhagen ansonsten sehr düster gewesen, und für Samstag und Sonntag wurde Regen vorhergesagt. Glücklicherweise gab es im Laufe der zwei Tage nur vier oder fünf recht starke Schauer, die jeweils nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauerten. Es war, als hätten die Wettergötter Mitleid mit dem Park, sodass die Leute die ganze Zeit ohne Regenkleidung, Ponchos und Schals herumlaufen konnten. Wenn eine Dusche kam, suchte man einfach irgendwo Schutz und begann dann ein Gespräch mit den Leuten, die dort standen. Das ist eines der coolen Dinge an Pokémon Go: Man hat immer etwas zum Reden. Was hast du gefangen? Wie viele Shinies hast du? Hast du das mit dem Hintergrund bekommen? Willst du tauschen? Hast du einen Lucky bekommen? Der soziale Aspekt passiert fast von selbst.

Ich glaube nicht, dass die Leute vollständig verstehen, wie stark die Community um Pokémon Go herum ist, sowohl in Dänemark als auch weltweit. Es ist zwar ein Spiel, aber es ist auch eine Ausrede, um nach draußen zu gehen, mit Fremden zu sprechen, sich mit Freunden zu treffen und kleine Momente zu teilen, die auf dem Papier trivial klingen, sich aber in der Praxis ziemlich bedeutend anfühlen. Später am zweiten Tag schrieb ich meiner Kollegin Lotte, von der ich wusste, dass sie im Park war, und wir trafen sie am Eingang. Wir haben eine Party gestartet, wie man es im Spiel tun kann, bei der bis zu vier Spieler zusammen herumlaufen und sich auf der Karte sehen können. Es ist eine wirklich schöne Art zu spielen, weil man zusammen abhängen kann und trotzdem sein eigenes Spiel spielen kann. Du bist sozial, ohne ständig anhalten zu müssen, und koordinierst alles wie eine Vorstandssitzung.

Ich bin sicher, es gab auch viele andere Leute aus dem Vejle-Gebiet im Park, aber es war einfach so voll, dass man kaum jemanden erkennen konnte. Alles endete erneut mit Mega-Mewtu-Raids, und diesmal waren etwa 2.200 Leute, die zusammen raideten. Am Ende des zweiten Tages waren wir etwa 18 Kilometer gelaufen und hatten weitere 44 Shinies gefangen. Zu diesem Zeitpunkt begann mein Körper, kleine Warnsignale an mein Gehirn zu senden, aber wir waren trotzdem bereit für Tag drei.

Am dritten Tag hatte Ea herausgefunden, dass wir in Frederiksberg einige Aufgaben verpassten, also machten wir uns auf den Weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Route gefunden haben, die Pokémon Go für uns vorgesehen hatte. Tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen Teil von Frederiksberg gesehen haben, der nur von denen gesehen wird, die dort tatsächlich leben, und vielleicht ein paar verwirrte Menschen wie uns. Nicht, dass wir uns unsicher oder exponiert gefühlt hätten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann praktisch in die Hinterhöfe einiger Leute gelaufen sind.

Sensor Tower

Wir fanden jedoch einen Park in der Nähe einer Schule oder vielleicht eines Universitätsgebäudes, ehrlich gesagt fällt es mir schwer, mich zu erinnern, und dort haben wir das erwischt, was wir brauchten. Danach machten wir uns leise auf den Weg ins Stadtzentrum, da noch unser dritter und letzter Tag im Fælledpark vor uns lag. Zu diesem Zeitpunkt begannen unsere Körper wirklich, gegen die körperliche Aktivität zu protestieren, die wir ihnen ausgesetzt hatten. Also fanden wir ein Café in der Nähe des Rådhuspladsen, setzten uns, aßen etwas Gutes und genossen tatsächlich das recht schöne Wetter.

Später, als wir uns auf den Weg zum Fælledpark machten, stießen wir auf ein Hindernis, von dem wir tatsächlich wussten, dass es da war: das Kopenhagener Sprint-Radrennen. Die Strecke war so angelegt, dass es sehr schwierig war, die Straße zu überqueren und nach Østerport und Fælledparken zu gelangen. Also folgten wir der Strecke eine Weile, um einen Platz zu finden, an dem wir auf die andere Seite gelangen konnten. Unterwegs sahen wir viele Radfahrer, was Ea besonders bejubelte und schrie, während ich am Ende eine extrem hässliche Mütze mit "Copenhagen Sprint" bekam, die mich wie einen Automechaniker aus den 1970ern aussehen ließ.

Wir haben auch etwas Hardcandy gekauft und sind über eine Fußgängerbrücke spazieren, die man nur als extrem beängstigend bezeichnen kann. Er wackelte, bog sich und schwankte in der Luft auf eine Weise, die sowohl Ea als auch mich jede einzelne Sekunde darauf absolut hassen ließ. Aber wir schafften es hinüber, überquerten die Radrennstrecke und fanden uns plötzlich hinter dem Bahnhof Østerport wieder, von wo aus wir endlich zum letzten Mal Richtung Fælledparken fahren konnten.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich alle glänzenden Pokémon gefangen, die ich mir zum Wochenende erhofft hatte, und jetzt ging es vor allem darum, so viele Extras wie möglich zu fangen, damit ich später etwas zum Tauschen hatte. Am dritten Tag hatten wir beide gefangen, was wir wollten, was bedeutete, dass wir das Erlebnis und die Menschen noch mehr genießen konnten. Wir waren wund und müde, also teilten wir uns manchmal eine Weile auf, damit einer von uns herumlaufen konnte und der andere einfach entspannen konnte. Die Schmerzen und Erschöpfung hatten uns getroffen, aber auf seltsame Weise machten sie das Erlebnis fast besser. Es fühlte sich wie ein Beweis an, dass wir wirklich dort gewesen waren. Wir hatten die Stadt von innen nach außen durchlaufen. Wir hatten gefangen, geplündert, gelacht, geschwitzt, unsere schmerzenden Beine verflucht und Kopenhagen durch Pokémon Go Brille gesehen.

Wie an den anderen Tagen endete alles mit Mega Mewtwo, und als wir den Park verließen, konnten wir kaum noch laufen. Ea musste sogar an der Erste-Hilfe-Station vorbeischauen, weil ihr Knie plötzlich nachgab, und wir mussten uns mehr oder weniger zum Bahnhof Østerport schleppen, wo wir den Zug zurück nach Glostrup nahmen. Die Pokémon Go -Party war vorbei.

Und was für ein Finale.

Wir hatten wahrscheinlich eine der besten Erfahrungen unseres Lebens während dieser Feier von Pokémon Go, die 2026 10 Jahre alt wird. Das Gesamtergebnis für das ganze Wochenende war, dass ich 143 Shinies gefangen, an drei Tagen fast 70 Kilometer gelaufen bin und alle Shinies, die ich suchen wollte, sowie noch ein paar weitere gefangen habe. Ich kam am Sonntagabend um 21:30 Uhr in Vejle nach Hause und musste am nächsten Morgen als Prüfer in Tornbjerg arbeiten, sodass nicht viel Zeit zum Ausruhen blieb. Aber ehrlich gesagt, was für eine Erfahrung. Es war fantastisch.

Und das Verrückte ist, dass meine eigenen Zahlen nur ein winziger Tropfen im riesigen Pokémon-Ozean waren, zu dem Kopenhagen an jenem Wochenende geworden war. Denn danach wurden die Zahlen für das gesamte Event veröffentlicht, und sie sind fast schwer zu verstehen, selbst wenn man selbst mitten drin war. 60.000 Tickets wurden für das Spiel im Fælledpark verkauft, in Kopenhagen waren 74.275 Teilnehmer mit Ticket, und in der ganzen Stadt waren 613.956 Pokémon Go Spieler registriert. Im Fælledpark wurden 11.795.870 Pokémon gefangen; Während des stadtweiten Spiels wurden für Ticketinhaber 50.780.984 gefangen; und in ganz Kopenhagen wurden insgesamt 78.644.331 Pokémon gefangen. Das sind so viele kleine digitale Kreaturen, dass man fast Mitleid mit Professor Willow hat, wenn er sie alle danach katalogisieren muss.

Aber die Zahlen ergeben Sinn, wenn ich an das Wochenende zurückdenke, denn es fühlte sich riesig an. Nicht nur "Es sind viele Menschen in einem Park"-Riesen, sondern wirklich, als wäre für ein paar Tage eine zusätzliche Ebene ganz Kopenhagen hinzugefügt worden. Eine Schicht aus Raids, Spawns, Check-ins, LEGO-Läden, Touristen, Inhaltserstellern, müden Beine, Regenschauern, einem Gemeinschaftsgefühl und Erwachsenen, die ganz im Ernst Unown um einen See jagten. Das war Pokémon Go von seiner besten Seite, denn das Spiel lief nicht einfach nur am Handy. Es fand in der Stadt statt, unter Menschen, und in all den kleinen Momenten, in denen man einfach ein Gespräch mit jemandem begann, weil man beide Schutz vor dem Regen suchte oder darauf wartete, dass sich eine Raid-Lobby füllte.

Ich hoffe wirklich, dass Go Fest nach Kopenhagen zurückkehrt. Die Veranstaltung war in Europa zum ersten Mal ausverkauft, und es war auch das erste Jahr, in dem alle drei Präsenz-Go-Fest-Events ausverkauft waren. Das sagt wirklich etwas darüber aus, wie stark das Spiel immer noch ist und wie sehr die Leute bereit sind zu reisen, zu laufen, zu schwitzen, zu erfrieren, ihre Powerbanks aufzuladen und ihre Knie zu ruinieren, nur um Teil davon zu sein. Allerdings zeigt die Erfahrung auch, dass Go Fest normalerweise jedes Jahr die Stadt wechselt, daher bin ich mir nicht sicher, ob Kopenhagen die Ehre sofort wieder bekommt. Aber wir können immer hoffen. Fælledparken hat fantastisch funktioniert, Kopenhagen hat fantastisch funktioniert, und die ganze Art und Weise, wie Stadt und Spiel miteinander verflochten sind, war eines der besten Dinge am Wochenende.

Glücklicherweise ist Go Fest noch nicht vorbei, denn Go Fest Global findet am 11. und 12. Juli von 10 bis 19 Uhr Ortszeit statt und ist für alle Coaches, die sich während der Veranstaltung anmelden, kostenlos. Das bedeutet, jeder kann mitmachen, sogar diejenigen, die nicht mit schmerzenden Beinen und einem Handy, das wie eine kleine technologische Kartoffel warm wurde, im Fælledparken standen. Das Global-Event wird ein intensives Erlebnis sein, aber auch eine Feier dessen, was Pokémon Go am besten kann. Es bringt die Leute zum Spazierengehen, es bringt die Leute dazu, sich kennenzulernen, es bringt Fremde dazu, während eines Regenschauers zu plaudern, und es erinnert Leute wie mich daran, warum ich es immer noch spiele, zehn Jahre nachdem jemand zum ersten Mal gefragt hat, ob es noch Leute tun.

Ja, das tun wir.

Und nach diesem Wochenende in Kopenhagen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch eine Weile weitermachen werden. Los geht's!