Wir haben auf der CES die Schlüssel gefunden, um VR-Gaming zu retten,

Gelegentlich taucht hier und da ein VR-Hit auf: Half-Life: Alyx, Batman: Arkham Shadow, aber diese Spiele reichen nicht aus, um die Hoffnung auf eine voll immersive Zukunft am Leben zu erhalten. Es ist klar, dass VR weiterhin eine Nische ist, aber es hat immer noch viel Potenzial.

Auf der CES in diesem Jahr haben wir mit dem Inhaltsersteller und VR-Experten James Wynn darüber gesprochen, wie dieses Spielerlebnis den Erfolg haben kann, den es haben sollte. Wynn erkennt an, dass Dinge wie ein teures, volles Setup und Reisekrankheit ein Problem sind, sieht aber ein Licht am Ende des Tunnels für VR.

"Meta macht es sehr gut, es einem breiteren Markt zugänglich zu machen," sagte Wynn. Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass dieses Interview aufgenommen wurde, bevor Meta offenbar alle VR-Gaming-Studios schloss. "Wie gesagt, die Reisekrankheit muss verbessert werden. Aber ehrlich gesagt, lass mich das zurücknehmen. Das Wichtigste ist das Marketing."

"Ich finde VR zu verkaufen sehr interessant, besonders die Art, wie ich Inhalte erstelle. Deshalb zeige ich momentan selten Gameplay für meine Inhalte. Ich zeige hauptsächlich die Technik", erklärte er. "Aber mir ist aufgefallen, dass es beim Marketing von VR eine Sache ist, das Headset aufzusetzen, aber etwas ganz anderes, dieses Gefühl im Headset an andere zu vermitteln. Es ist das eine, einen Gameplay-Trailer zu sehen und jemand anderes seine Hände zu bewegen, im Vergleich dazu, die Idee zu verkaufen, im Spiel zu sein. Für mich ist es also einfacher, den Leuten zu sagen: Hey, habt ihr Ready Player One gesehen? Die Leute bekommen es sofort von Anfang an. Damit die Leute das Konzept verstehen und lieben."

Vielleicht müssen wir dann zu einem Marketingansatz im 90er-Jahre-Stil mit VR zurückkehren und zeigen, wie cool es aussehen kann und wohin es einen führen kann. Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit James Wynn für weitere Details an: