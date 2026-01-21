Wir haben auf der CES die neuesten Laptops von MSI durchgesehen

HQ

Ein Gaming-Laptop hat vielleicht nicht die Portabilität eines Handheld-PCs wie das Steam Deck oder die Leistung eines Full-Tower-PCs, aber diese Geräte sind dennoch unglaublich beliebt, da sie einen schönen Mittelweg zwischen beiden bieten. Nur wenige machen Laptops besser als MSI, und so konnten wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auf der CES ihre neuesten Laptops zu besichtigen.

Im untenstehenden Video sehen wir uns die Prestigious-, Cyber-, Precis- und Raider-Laptops an, die alle mit erhöhter Leistung, klaren Grafiken und mehr für die Nutzer aufwarten. Wenn Sie Ihren Laptop aufrüsten möchten oder einfach sehen möchten, was MSI mit seiner neuesten Produktpalette plant, sehen Sie sich unten unsere Übersicht an: