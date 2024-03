Wir geraten fast in einen Streit um Mission: Impossible auf dem neuesten Film Frenzy

HQ

Nach unserer letzten Episode von Film Frenzy, in der Magnus uns über die Großartigkeit von Dune: Part Two aufklärte, haben wir uns wieder zusammengesetzt, um über ein breiteres Thema im Film zu sprechen, nämlich darüber, wie Blockbuster in Zukunft aussehen werden.

Wie üblich wurde das Gespräch schnell entgleist, als wir am Ende über Mean Girls, Burger zum Mitnehmen, wie viele Mission: Impossible-Filme man eigentlich sehen muss, und so ziemlich alles außer unserem Hauptthema sprachen.

Schaut euch die ganze Folge unten an und schaltet nächste Woche ein, um zu sehen, was wir über die größten Geschichten in Filmen denken.