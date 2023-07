Wir gehen nur auf der heutigen GR Live nach oben

Ein Spiel, das im Moment absolut überall zu sein scheint, ist SCKR Games' Plattformer, Only Up! Dieses Spiel ist buchstäblich das, was es verspricht, und fordert die Spieler auf, zu klettern und zu klettern und weiter zu klettern, um so hoch wie physisch möglich zu gehen. Der Haken an der Sache ist, dass das Spiel eine sehr bestrafende Fallmechanik hat, bei der Spieler beim Fallen tonnenweise Fortschritt verlieren, ähnlich wie bei Getting Over It.

Da Only Up der letzte Schrei ist, werden wir uns in der heutigen Ausgabe von GR Live an dem Titel versuchen, bei dem ich innerhalb einer Stunde moderieren und versuchen werde, über die Wolken zu klettern, und das alles auf der GR Live-Homepage ab der üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ.