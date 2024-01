Wir gehen in Fortnite Rocket Racing auf die heutige GR Live

HQ

Fortnite hatte ein sehr arbeitsreiches Ende des Jahres 2023, da das von Epic Games entwickelte Battle Royale nicht nur einen gut aufgenommenen Lego-Modus, sondern auch einen Rhythmusmodus und einen Arcade-Rennmodus auf den Markt brachte, der von den Rocket League -Schöpfern Psyonix entwickelt wurde.

Da wir bereits einen Blick auf die anderen Modi in früheren GR Live Streams geworfen haben, runden wir die Dreifaltigkeit ab, indem wir Rocket Racing in den Mittelpunkt der heutigen Episode von GR Live stellen, in der zur üblichen Zeit um 16:00 Uhr GMT / 17:00 Uhr MEZ unsere eigene Rebeca eine Stunde des Modus moderieren und durchspielen wird.

Schaut auf jeden Fall auf der GR Live-Homepage vorbei, um zu sehen, was sie von dem Modus hält.