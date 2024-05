Wir gehen in Destiny 2 im heutigen GR Live ins Licht

HQ

Es ist fast an der Zeit, sich in die Pale Heart of the Traveler zu begeben, um (hoffentlich) die Witness ein für alle Mal in Destiny 2: The Final Shape zu besiegen. Die letzte große Erweiterung der Light and Darkness Saga wird am 4. Juni 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, und vor diesem Hintergrund bereiten wir uns auf diesen Anlass vor, indem wir unsere Guardian im heutigen GR Live -Stream plündern und vorbereiten.

Ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich Gastgeber sein und wieder in Destiny 2 eintauchen, um die neuesten Ergänzungen zu erkunden, die als Teil von Destiny2: Into the Light im Spiel eingetroffen sind, wobei ich es mit Horden von Feinden im Onslaught -Modus aufnehmen werde, um den perfekten Götterwurf als Teil des BRAVE-Arsenals ehemaliger ikonischer Waffen zu landen. und vielleicht sogar die Exotic -Missionen ausprobieren, die zurückgekehrt sind. Sie können mich begleiten, wenn ich wieder in die Hitze des Geschehens einsteige, indem Sie die GR Live-Homepage besuchen.