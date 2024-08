Wir geben eine Vorschau auf die Gamescom in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Es ist fast Zeit für das wohl größte Event im Gaming-Kalender, denn die Gamescom beginnt morgen offiziell, wenn die Opening Night Live Show stattfindet, bevor die Convention am Mittwoch ihre Pforten für die Branche und am Tag danach für die breite Öffentlichkeit öffnet.

Da noch viel vor uns liegt und Gamereactor wieder mit einem fleißigen Team vor Ort sein wird, haben wir die neueste Folge von The Gamereactor Show der Gamescom gewidmet, in der Ben und Alex darüber sprechen, was sie von der diesjährigen Show und auch von der diesjährigen Opening Night Live erwarten.

Wie üblich werden wir auch in gelegentliche Übergänge verwickelt, in denen wir die bizarre Situation um die australische Breakdance-Sensation Dr. Rachel "Raygun" Gunn und die Vorwürfe gegen ihre Beteiligung an den Olympischen Spielen in Paris erkunden.

Um all dies und mehr zu sehen, hören Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker.