Wir geben eine Vorschau auf die Gamescom 2025 in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

Es ist Zeit für das mittlerweile größte Event im jährlichen Spielekalender, denn nach dem Zusammenbruch der E3 ist die deutsche Gamescom davongelaufen und zum Titanen der Gruppe geworden. Im Jahr 2025 findet diese Woche die Gamescom statt, wobei Opening Night Live bereits morgen, am 19. August, geplant ist, und da das ansteht, ist es Zeit für unsere jährliche The Gamereactor Show Episode, die dem Festival gewidmet ist.

Richtig, dieses Mal teilen Alex und ich all unsere Erwartungen und Hoffnungen in Bezug auf die Gamescom 2025 und Opening Night Live und sprechen über die Ankündigungen, die wir erwarten, und die Dinge, die wir uns erhoffen.

Um unsere Hoffnungen und Träume für die bevorstehende Show und das bevorstehende Festival zu hören, schauen Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.