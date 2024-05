Wir geben eine Vorschau auf den Xbox Games Showcase auf der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Wir gehen mit einem letzten Goodie ins Wochenende, das ihr euch ansehen könnt. Nachdem Microsoft das offizielle Datum und die offizielle Uhrzeit des Xbox Games Showcase im Juni bestätigt hat, haben wir die neueste Folge einer Vorschau auf dieses wichtige Ereignis gewidmet und was wir hoffen und erwarten.

Wir diskutieren die vorhersehbareren und klareren Übeltäter von Fable, Clockwork Revolution, Gears 6, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und einigen anderen, gehen aber auch auf einige spekulativere Ideen ein, einschließlich dessen, was Bethesda sonst noch auf Lager haben könnte und wie die Xbox-Show mit anderen Shows in Verbindung gebracht werden könnte (wie es letztes Jahr bei Star Wars Outlaws in den Xbox- und Ubisoft-Shows der Fall war).

Wir besprechen auch, was wir von Activision Blizzard auf der Messe erwarten, jetzt, wo sie Teil der Xbox Game Studios -Familie sind, und teilen einige Gedanken zu Call of Duty, wie es sich einfügen wird und wo diese Spielserie in der aktuellen Ära steht.

Ansonsten verlieren wir wie üblich den Überblick, wenn wir über den jüngsten vernichtenden Bericht gegen The Rock und die wilden Anschuldigungen gegen den Schauspieler diskutieren.

Die neueste Folge des The Gamereactor Show Podcasts finden Sie entweder unten oder auch bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.