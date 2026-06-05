Wir geben eine Vorschau auf das Summer Game Fest und die Xbox Games Showcase auf der neuesten Sendung The Gamereactor Show

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Wir befinden uns mitten in der geschäftigsten Woche des Jahres für Gaming-Nachrichten und Informationen, da die 'Nicht-E3'-Phase in vollem Gange ist. Bereits jetzt ist die State of Play-Übertragung angekommen und hat viele vielversprechende Enthüllungen und Ankündigungen geboten, aber es folgen in den kommenden Tagen weitere große Übertragungen, darunter das heutige Summer Game Fest.

Zu diesem Zweck werfen wir in der heutigen Folge The Gamereactor Show einen Vorgeschmack auf das Summer Game Fest und auch auf die Xbox Games Showcase am Sonntag, sprechen darüber, was wir auf beiden Shows erwarten und was wir uns wirklich erhoffen.

Dies geschieht auch nach dem Teilen einiger Gedanken und Eindrücke zum State of Play, unter anderem über God of War: Laufeys Würfel, zu dem Alex definitiv starke Meinungen hat. Beobachten Sie das alles, einschließlich kurzer Teaser für andere Shows wie Future Games Show und PC Gaming Show, in der neuesten Folge des Podcasts.

Und zu diesem Zweck findest du die neue Show unten oder bei deinem Podcast-Anbieter der Wahl – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.