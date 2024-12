Wir geben die Gewinner der The Game Awards in der neuesten Folge von The Gamereactor Show bekannt Alex und Ben versuchen, sich vor dem Event am Donnerstag in den Kopf von Geoff Keighley hineinzuversetzen.

HQ Morgen Abend finden die Game Awards statt. Jedes Jahr strömen die Leute immer noch zu Twitch, YouTube und wo immer sie hingehen können, um die Show zu sehen, obwohl die Fans einen zischenden Wutanfall über Brüskierungen, Auszeichnungen für das "falsche" Spiel und vieles mehr bekommen. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir uns in der Gamereactor Show zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, welche Spiele unserer Meinung nach morgen Abend Preise gewinnen sollten und werden. In einigen Fällen mussten wir unsere Favoriten im Stich lassen, um uns für die logischere Option zu entscheiden, und an anderen Orten hoffen wir, dass die richtige Wahl getroffen wird. Wenn Sie zuhören möchten, um zu sehen, ob Sie mit unseren Ansichten einverstanden sind, finden Sie den Podcast unten oder auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Spreaker.