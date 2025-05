Wir freuen uns auf das Summer Game Fest in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Es war bereits eine mega erste Hälfte des Jahres 2025 und sie wird auch mit einem Paukenschlag enden, da die Nintendo Switch 2 und Death Stranding 2: On the Beach noch vor der Hälfte des Jahres eintreffen werden. Trotz dieses bisher erstaunlichen Kalenderjahres sieht die zweite Hälfte des Jahres 2025 im Moment viel, viel dürftiger aus, da es nur eine Handvoll Veröffentlichungstermine gibt, auf die man sich konzentrieren kann. Die unmittelbare Frage ist, ob sich dies bald nach dem Sommer der Ankündigungen und Enthüllungen ändern wird, beginnend mit Summer Game Fest Anfang Juni.

Anlässlich dieses jährlichen Anlasses haben wir die neueste Folge von The Gamereactor Show Geoff Keighleys Veranstaltung in Los Angeles gewidmet, bei der Alex und ich darüber sprechen, was wir von Summer Game Fest erwarten und wie es und die Xbox Games Showcase den Rest des Kalenderjahres prägen werden. Um zu sehen, ob wir zuversichtlich sind, dass es eine arbeitsreiche zweite Jahreshälfte geben wird, schauen Sie sich die neueste Folge des Podcasts unten an.

Und wenn ihr euch auf Superman gefreut habt, solltet ihr euch das Ende der Episode anhören, denn wir besprechen auch, warum wir optimistisch, aber immer noch vorsichtig sind, was diesen ersten echten Startschuss für die DC Universe angeht.

Verpassen Sie nicht die 54. Folge der Show, die auch auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible und Spreaker verfügbar ist.