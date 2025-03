Wir fragen uns, ob Split Fiction in der neuesten Folge der Gamereactor Show das Spiel des Jahres gewinnen wird

HQ

Es besteht eine sehr reale Chance, dass wir bereits drei der sechs Spiele kennen, die am Ende des Jahres bei The Game Awards für das Spiel des Jahres nominiert sein werden. Im Februar und März haben wir bereits Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter: Wilds und Split Fiction erhalten, drei Spiele, die derzeit Metacritic-Bewertungen von 88, 90 bzw. 91 haben. Für den Rest des Jahres 2025 sind noch viele vielversprechende Spiele geplant (einschließlich Grand Theft Auto VI...), aber ist es fair anzunehmen, dass letzteres im Bunde, Split Fiction, bereits ein führender Anwärter auf die Auszeichnung ist?

Genau das diskutieren Alex und ich in der neuesten Folge von The Gamereactor Show. Wir teilen eine Reihe von Gedanken und Eindrücken über das neueste Spiel von Hazelight und ob wir denken, dass es gut genug ist, um den Erfolg der Awards widerzuspiegeln, den It Takes Two geschafft haben.

Sie können diese neueste Folge von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker hören, und Sie können auch unsere offiziellen Gedanken zu Split Fiction in unserem Testbericht hier oder in unserem Video-Testbericht unten lesen.