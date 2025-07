Wir fliehen von einer verlassenen Insel in Peak im heutigen GR Live

Es hat vielleicht etwas länger gedauert, als wir es uns gewünscht hätten, aber jetzt sind wir endlich bereit, unser beiges Hemd und unsere Schärpe mit Abzeichen anzuziehen und uns auf den Weg in die Peak zu machen. Die Zusammenarbeit von Landfall und Aggro Crab war ein sofortiger Erfolg, und heute werden wir sehen, ob wir in einer Stunde den Gipfel erklimmen können.

Peak ist ein Koop-Spiel, in dem du mit bis zu drei Freunden als Pfadfinder spielst, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer verlassenen Insel zurückgelassen wurden. Man muss sich den Elementen stellen, von eisigen Winden bis hin zu mit Lava gefüllten Felsen, und sich auf den Gipfel eines Berges begeben, um einen Aufzug nach Hause zu rufen.

Wenn du uns helfen willst, es an die Spitze zu schaffen, kannst du an unserem Stream auf YouTube, Twitch und Facebook sowie unserer eigenen GR Live-Homepage teilnehmen. Wir starten um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also nehmt an unserer besonderen Herausforderung teil.