Wir fliegen zum Mond in Kerbal Space Program 2 auf dem heutigen GR Live

HQ

Vor kurzem haben Publisher Private Division und Entwickler Intercept Games die Simulationsfortsetzung Kerbal Space Program 2 in Early Access auf PC. Der Titel brachte viele neue Verbesserungen für das Kerbal-Franchise, einschließlich der Benutzeroberfläche und der Anzahl der Teile, mit denen Spieler herumspielen können, zusätzlich zu den vielversprechenden besseren Grafiken und besserer Leistung.

Da so viel versprochen wurde, werden wir versuchen, Raketen zu entwerfen und in Kerbal Space Program 2 auf dem heutigen GR Live in den Kosmos zu jetten, wo ich eine Stunde des Simulationsspiels moderieren und spielen werde, alles ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ. Schauen Sie unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei um die Action einzufangen, während sie sich entfaltet.

Und bis wir live gehen, schaut euch unten den Cinematic-Trailer für Kerbal Space Program 2 an.