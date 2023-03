Wir finden unser Ende in Destiny 2: Lightfall auf der heutigen GR Live

HQ

Gestern Abend wurde die nächste (und vorletzte) Erweiterung in Bungies Light and Darkness Saga für Destiny 2 veröffentlicht. Bekannt als Destiny 2: Lightfall, stellte der riesige neue Haufen von Inhalten den großen bösen Antagonisten von The Witness in den Mittelpunkt und pflanzte den schrecklichen Kerl direkt vor die Haustür der Erde. Nachdem die Guardians wirklich überwältigt sind, zoomen wir in die Cyberpunk-Stadt Neomuna auf Neptun, um ein Werkzeug zu finden, das in der Lage ist, The Witness zu verlangsamen oder ganz zu stoppen, während wir uns erneut dem ehemaligen Kabalenkaiser Calus stellen.

Unnötig zu sagen, dass es in der neuen Erweiterung viel zu entdecken und einzutauchen gibt, und wir werden auf dem heutigen GR Live einen Startschuss für Lightfall bekommen, wo ich ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 MEZ einen zweistündigen Stream veranstalten werde, der der neuen Destiny 2-Ergänzung gewidmet ist.

Schaut mir unbedingt die ganze Action auf der GR Live-Homepage an und seht euch auch die Launch-Trailer für Lightfall und das neue Season of Defiance unten an.

HQ