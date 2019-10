Wir feiern den Start von Modern Warfare mit actiongeladenem Gameplay und Gamereactor-Livestream

In den frühen Morgenstunden haben wir unsere Kritik von Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht, die habt ihr vielleicht schon gesehen. Das ist natürlich nicht alles, was ihr heute zum Thema CoD bei uns findet, da wir reichlich Gameplay vorbereitet haben und darin die verschiedenen Aspekte des Spiels beleuchten.

Diejenigen, die sich speziell mit dem Multiplayer beschäftigen wollen, sollten sich unsere Eindrücke zu Team-Deathmatch (TDM) und Ground War anschauen. Dort versucht sich Infinity Ward an zwei wettbewerbsfähigen Online-Erfahrungen, die durchaus unterschiedlich sind.

You watching Werben

You watching Werben

Wer sich mehr für die erzählerische Komponente des Shooters interessiert, den können wir unseren Kampagnen-Walkthrough ans Herz legen. In dieser ersten Episode starten wir die Geschichte und unternehmen unsere ersten, vorsichtigen Schritte in der Story des neuen Modern Warfare.

You watching Werben

Ihr werdet in den kommenden Tagen viele weitere Videos zu Call of Duty: Modern Warfare bei uns finden, wahrscheinlich sind bereits mehr Folgen und Eindrücke von unserer fleißigen CRTV-Crew hochgeladen worden. Um 16:00 Uhr spielen wir heute (am Freitag) zudem im Livestream mit euch auf den Live-Servern das neue CoD. Zockt doch mit oder begleitet uns zumindest durch den Stream.