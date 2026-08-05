Wir feiern 40 Jahre Metroid

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Am 6. August, vor vierzig Jahren, wurden wir zum ersten Mal einem bestimmten intergalaktischen Kopfgeldjäger vorgestellt. Mit einem roten Helm und angetrieben von einem unerschütterlichen Willen, Weltraumpiraten um jeden Preis zu stoppen, trat dieser Charakter direkt in die Spielgeschichte ein.

Es war der legendäre Hardware-Pionier Gunpei Yokoi (der Schöpfer des Game Boy), der das allererste Abenteuer produzierte, während ein junger Yoshio Sakamoto einsprang und die einzigartige Atmosphäre prägte. Es war auch Sakamoto, der zum wahren Wächter der Serie wurde. Als Regisseur und Produzent ist er seit vier Jahrzehnten der kreative Kompass, der Samus am Leben gehalten, den düsteren Ton der Serie verteidigt und Nintendos führenden Kopfgeldjäger wie eine Sternschnuppe am Videospielhimmel verschwinden lässt.

Der Beginn des Abenteuers in 8-Bit-pixeliertem Glanz.

Dass der Krieger tatsächlich eine weibliche Kämpferin namens Samus Aran war, kam für Spieler der 1980er Jahre völlig überraschend. Samus wurde eine Pionierin dessen, was viel später als Girl Power bezeichnet wurde. Als Mother Brain schließlich besiegt wurde und ihr Helm zu Boden fiel, sollen viele Spieler voller Staunen auf ihre CRT-Bildschirme gestarrt haben. Die knallharte Weltraumkriegerin war eine Frau. Das war zehn Jahre bevor Lara Croft ihr messerscharfes Debüt auf der PlayStation gab.

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Die Metroid-Reihe war schon immer größer als ihr berühmtestes Gesicht.

Sogar das allererste Spiel, das 1986 erschien, tat etwas, das nur wenige andere wagten: Es setzte den Spieler völlig frei auf dem Planeten Zebes, ohne jegliche Anweisungen. Es gab keine blinkenden Kartenmarker, keine langen Zwischensequenzen und keine hilfreiche Stimme, die den nächsten Schritt vorgab. Neugier war der einzige Kompass. Jede neue Fähigkeit öffnete Wege zu Orten, die zuvor unerreichbar waren, und plötzlich wurde die Erkundung selbst zur größten Belohnung des Spiels.

Diese Philosophie hat die Serie seit vier Jahrzehnten geleitet

Als Metroid II: Die Rückkehr von Samus auf dem Game Boy erschien, änderte sich die Perspektive. Das Abenteuer wurde dunkler, einsamer und deutlich melancholischer. Die Mission bestand nicht mehr nur darin, Weltraumpiraten zu stoppen, sondern die Metroids als Spezies auszurotten. Es war eine mutige erzählerische Entscheidung, die die Grundlage für die Geschichte legte, die die Serie bis heute prägt.

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Die Game-Boy-Fortsetzung – Metroid 2: Return of Samus – die, gelinde gesagt, sehr beeindruckend und ambitioniert ist

Dann kam Super Metroid.

Die Bedeutung dieses Spiels ist kaum zu überschätzen. Für viele bleibt es der Höhepunkt der Geschichte der Serie und eines der besten Spiele aller Zeiten. Es erzählte eine emotionale Geschichte mit überraschend wenigen Worten und zeigte, wie Umgebungen, Musik und Spieldesign kraftvolle Emotionen hervorrufen können, ganz ohne Dialog. Selbst heute wird Super Metroid von Spieledesignern auf der ganzen Welt nicht aus bloßer Nostalgie studiert, sondern weil es ein Lehrbuchbeispiel für meisterhaftes Leveldesign bleibt.

Der Einfluss der Serie ist auch weit über Nintendos eigene Grenzen hinaus spürbar. Heute wird der Begriff 'Metroidvania' täglich verwendet, und die erste Hälfte des Wortes ist kein Zufall. Metroid definierte ein ganzes Spielgenre, in dem Erkundung, Upgrades und clever miteinander verbundene Welten den Kern bilden. Seitdem wurden Hunderte von Spielen von derselben Formel inspiriert.

Du landest auf Zebes und spürst, wie die pixeligen Regentropfen auf das Schiff treffen.

Als Nintendo dann Metroid Prime vorstellte, herrschte große Skepsis. Wie würde ein Spiel, das auf Einsamkeit und Erkundung basiert, aus der Ego-Perspektive funktionieren? Viele von uns hatten auf ein traditionelles 3D-Spiel mit Samus auf dem Nintendo 64 gehofft. Das haben wir nie gesehen. Nintendo hatte einfach keine Antwort darauf gefunden, wie Samus sich ihren Cousins Link und Mario in der dritten Dimension anschließen konnte.

Retro Studios hat uns die Antwort gegeben

Statt eines reinen Actionspiels entwickelte das Studio ein Ego-Abenteuer, bei dem das Scanvisier mindestens genauso wichtig wurde wie die Armkanone. Der Planet Tallon IV fühlte sich lebendig an; Die Geschichte wurde durch die Umgebungen erzählt, und der Spieler wurde ermutigt, ebenso viel zu beobachten wie zu schießen. Metroid Prime erreichte das, was nur wenige Spieleserien schaffen: die Perspektive zu wechseln, ohne seine Identität zu verlieren. Es ist bemerkenswert gut gealtert, und die remasterte Version für die Nintendo Switch ist ein klarer Beweis für die zeitlose Qualität des Spiels.

Allein mit deinem Visier und der Armkanone. Es hätte ein ganz normaler Sonntag in Norrland sein können. Nein, du bist gerade auf Talon IV gelandet.

Seitdem experimentiert die Serie weiterhin. Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Prime erschien Fusion für den Game Boy Advance. Metroid Fusion wagte es, eine linearere Geschichte zu erzählen und führte den furchterregenden SA-X ein, einen Feind, der ständig ein schleichendes Gefühl der Verletzlichkeit erzeugte. Metroid: Zero Mission zeigte, wie ein Remake ein Original verbessern kann, ohne dessen Seele zu löschen. Metroid Dread wurde endlich zur lang erwarteten Fortsetzung, auf die die Fans fast zwei Jahrzehnte gewartet hatten, und es bewies, dass das Kernkonzept der Serie heute genauso modern wirkt.

Die Reise war natürlich nicht ganz reibungslos. Other M spaltete die Fans mit seinen Designentscheidungen, und die Serie trat zeitweise zugunsten der größeren Nintendo-Franchises in den Hintergrund. Mario war schon immer das Gesicht der Firma, und Links Abenteuer haben oft den Löwenanteil der Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen. Metroid hingegen hat ein etwas eigenartigeres Dasein geführt, manchmal fast vergessen, aber nie verlassen.

Other M fühlte sich ein wenig wie Ninja Gaiden im Weltraum an, mit dramatischen 'Finishern' an den Gegnern.

Vielleicht ist das genau der Grund, warum die Serie immer noch besonders wirkt

Metroid hat nie versucht, Trends zu folgen. Die Serie hat nie offene Welten nur um des Glücks willen gejagt oder ihre Karten mit unnötigen Nebenaktivitäten gefüllt. Stattdessen verfeinert sie weiterhin denselben einzigartigen Kern: das Gefühl, allein auf einem unbekannten Planeten zu landen, langsam seine Geheimnisse zu entschlüsseln und Schritt für Schritt stark genug zu werden, um tiefer ins Unbekannte vorzudringen. Obwohl der neueste Teil der Prime-Reihe manchmal etwas generisch wirken konnte, hatte er dennoch seine einzigartigen Eigenschaften – einige gut, andere weniger. Die Seele der Serie war immer noch da.

Nur wenige Spielreihen wagen es, so uneingeschränkt auf die Neugier des Spielers zu vertrauen. Nur wenige Spiele lassen die Stille so laut sprechen wie die Musik. Und nur wenige Spielwelten sind noch so verlockend, sich darin zu verlieren.

Ein bisschen wie Hyrule Field aus Ocarina of Time, mit einem echten sandigen Flair.

Vierzig Jahre sind vergangen, seit die Tore von Zebes erstmals geöffnet wurden. In dieser Zeit hat sich die Welt des Gamings grundlegend verändert, aber Metroid hat nie seinen Weg verloren. Wenn wir uns heute in der Welt der Videospiele umsehen, erkennen wir hier und da Spuren von Metroid. Man muss nur einen Blick auf die Indie-Szene werfen, um das Ausmaß von Samus' Einfluss zu verstehen. Meisterwerke wie Hollow Knight haben diese bedrückende, unterirdische Isolation auf völlig neue Höhen gehoben.

Titel wie Dead Cells haben die Freude des Genres an der Erkundung mit einem intensiven Actiontempo verbunden. In Spielen wie den wunderschönen Ori-Abenteuern oder dem rohen Axiom Verge – das sich wie ein direkter Liebesbrief an das Original von 1986 anfühlt – klingt Nintendos alte Philosophie stärker denn je.

Diese subtilen Spuren könnten durchaus der größte Erfolg der Serie sein.

Nicht, dass es 40 wird.

Aber dass es sich vier Jahrzehnte später immer noch wie ein Abenteuer anfühlt, bei dem die nächste Tür zu absolut allem führen könnte.