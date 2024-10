Wir feiern 15 Jahre League of Legends: Die Spielertage (Player Days) sind da

HQ

Können Sie es glauben? 15 Jahre League of Legends! Wenn du wie wir von Anfang an dabei bist, fühlt es sich an, als hätten wir uns erst gestern über unseren ersten schief gelaufenen Gank geärgert. Aber hier sind wir, alle erwachsen, und Riot schmeißt uns diesen Oktober eine riesige Jubiläumsparty, um das zu feiern! Richtig - ganze 15 Jahre, in denen wir Schergen zerschmettert, Büsche gesichtsüberprüft und (hoffentlich) unsere CS-Fähigkeiten verbessert haben.

Um diesen epischen Meilenstein zu feiern, hat Riot Games Player Days veröffentlicht, das vom 9. bis 28. Oktober läuft und mit Belohnungen für uns alle vollgestopft ist, egal ob ihr ein erfahrener Rift -Krieger oder ein glänzender neuer Beschwörer seid, der gerade erst herausfindet, wie man Dschungel spielt (das haben wir alle schon erlebt).

Was ist für Sie drin?

Nun, abgesehen davon, dass du mit dem Recht prahlst, bei LoL geblieben zu sein, trotz all der Buffs, Nerfs und "Was macht dieser Champion überhaupt?"-Momente, gibt es einige großartige Belohnungen, die darauf warten, freigeschaltet zu werden. Es ist ein 10-tägiges Event voller Missionen und exklusiver Spiel-Accessoires, von Essenz bis hin zu Skins, um zu zeigen, wie sehr wir uns diesem Spiel verschrieben haben.

Hier ist die Aufschlüsselung der Beute:



Tag 1: Jubiläums-Spielersymbol.



Tag 2: 2.500 Blaue Essenz



Tag 3: Mystery Icon.



Tag 4: 1.050 Orangenessenz



Tag 5: Jubiläums-Emote.



Tag 6: 5 Mythische Essenz



Tag 7: Mysteriöses Emote.



Tag 8: 10 Mythische Essenz



Tag 9: Jubiläums-Sivir-Skin.



Tag 10: Jubiläums-Sivir-Rand und -Symbol.



Lasst uns gemeinsam feiern!

Egal, ob du wegen der Anniversary Sivir Skin hier bist, diese Superfan -Skins ergattern möchtest oder einfach nur wieder einsteigst, um die Magie der Rift zu erleben, Player Days ist deine Zeit, um zu glänzen. Das Event beginnt mit drei besonderen Tagen, die jeweils eine wichtige Art und Weise darstellen, wie wir LoL zum Leben erwecken:



KREATIVER TAG.



TAG DER MUSIK.



TAG DES ESPORTS.



Superfan-Skins und Charity-Spaß!

Aber halt, es gibt noch mehr! Die Superfan Skins kommen heiß herein mit der ultimativen Hommage an das Fandom. Wolltest du Gragas schon immer mal als K/DA-Fanboy sehen? Oder Neeko als Cosplayerin? Nun, jetzt können Sie das. Es gibt Cosplayer Neeko, Music Fan Gragas und Esports Fan Trundle.

Was es noch süßer macht, ist, dass Riot den Erlös aus diesen Skins für wohltätige Zwecke spendet. Alle Verkäufe dieser fantastischen Skins plus der Gamer Fan Poro Ward gehen an Riot Social Impact Fund und Riot verdoppeln die Spende 3x! Im Grunde genommen tragen deine Skin-Käufe also dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, während du dich auf einen armen Midlaner stürzt.

Lasst euch das nicht entgehen - loggt euch ein, schließt die Missionen ab, holt euch eure Belohnungen und helft Riot, dabei etwas Gutes zu tun.

Wir haben 15 Jahre voller Höhen und Tiefen, Wutausbrüche und Pentas hinter uns, und jetzt ist es an der Zeit, dort zu feiern, wo alles begann. Nehmen Sie an der Party teil, bevor am 28. Oktober 2024 alles zu Ende geht. Wir sehen uns auf dem Rift!

Und denken Sie daran... Nicht füttern!