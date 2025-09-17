Wir fassen die Nintendo Direct zum 40-jährigen Jubiläum von Super Mario in der neuesten Folge von The Gamereactor Show zusammen

HQ

Es ist Zeit für eine neue Folge von The Gamereactor Show. Für die 66. Folge des Podcasts haben Alex und ich uns wieder zusammengetan, um den jüngsten Nintendo Direct Showcase zu rekapitulieren und zu diskutieren, der zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des ersten Debüts von Super Mario stattfand.

Die Show war am Ende ziemlich beeindruckend, so dass sich die Frage natürlich verschiebt, ob dies die beste Show der letzten Zeit war? Wir besprechen dies und die verschiedenen Ankündigungen und Enthüllungen und nennen diejenigen, die wir am aufregendsten fanden und diejenigen, die uns vielleicht sogar in die falsche Richtung gerieben haben.

Sehen Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.