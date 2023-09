Wir fassen die Gamescom zusammen und sprechen über Starfield-Rezensionen in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Jetzt, da die Gamescom in den Büchern steht und Starfield im Wesentlichen hier ist (da es seit Donnerstag über Early Access verfügbar ist, obwohl der eigentliche Start für morgen geplant ist), haben wir beschlossen, die neueste Folge von The Gamereactor Show genau diesen beiden Themen zu widmen.

In der Folge, die Sie unten und auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music/Audible und Google Podcasts in voller Länge sehen können, sprechen wir über unsere Erfahrungen in Köln für die jährliche große Spielemesse und darüber, was die kritische Rezeption von Starfield für Bethesda- und AAA-Spiele in der Zukunft bedeutet.

Unnötig zu erwähnen, dass es in dieser neuen Folge von The Gamereactor Show eine Menge zu erwarten gibt, also lasst euch das nicht entgehen.