Wir fallen in Call of Duty: Warzone 2.0 auf der heutigen GR Live

Gestern wurde ein weiteres brandneues Call of Duty-Produkt veröffentlicht, da Call of Duty: Warzone 2.0 seine Server für Fans des äußerst beliebten Battle Royale öffnete. Mit einer neuen Karte, Al Mazrah, sowie aktualisierten Zonenmechaniken, Store-Systemen, Inventar- und Plünderungssuiten sowie den zahlreichen Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen in Call of Duty: Modern Warfare II und vielem mehr gibt es viel auszupacken und auszuprobieren.

Deshalb werde ich ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ versuchen, in eine Stunde Warzone 2.0 auf der heutigen GR Live zu springen. Besuchen Sie unbedingt die GR Live-Homepage , um die Action zu verfolgen und die neuen Ergänzungen in dieser Battle Royale-Fortsetzung zu sehen.