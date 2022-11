Wir fahren zu den Starfall Islands in Sonic Frontiers auf der heutigen GR Live

HQ

Diese Woche war eine weitere große für die Spielewelt. Vor ein paar Tagen haben wir nicht nur God of War: Ragnarök bekommen, sondern Sonic Team und Sega haben auch den neuesten Teil mit dem ikonischen blauen Igel veröffentlicht: Sonic Frontiers.

Dieses Spiel führt Sonic zu den Sternenfallinseln, wo er die Macht der Alten nutzen muss, um die Chaos-Smaragde zu sammeln und seine Freunde zu retten, die sich in der Falle befinden. Mit einem Open-Zone-Design, das neue Wege zum Erkunden bietet, werden wir in wenigen Stunden in die erste Stunde von Sonic Frontiers springen.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 GMT / 16:00 Uhr MEZ sollten Sie unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbeischauen, um unseren eigenen David zu sehen, während er durch diese brandneuen Welten flitzt und zoomt.

Und bis wir live gehen, lesen Sie auch unsere Rezension von Sonic Frontiers hier.