Wir erheben uns in Flock bei der heutigen GR Live in die Lüfte

Wenn du schon immer mal mit einem riesigen Vogel in die Lüfte aufsteigen wolltest und dabei andere fliegende Kreaturen sammelst, die dir folgen, dann ist Flock wahrscheinlich das richtige Spiel für dich. Das neue Spiel von Hollow Ponds und Annapurna Interactive ist endlich da und wir erkunden das Hochland auf der heutigen GR Live.

Flock ist ein Indie-Abenteuerspiel mit Blick auf den Koop-Multiplayer. Du schlüpfst in die Rolle eines Vogelreiters, der seiner Tante bei der Suche nach allen Kreaturen im Hochland helfen muss. Es ist ein bisschen Pokémon, ein bisschen Spore mit den Kreaturen, die du siehst.

Wenn ihr sehen wollt, worum es in dem Spiel geht, könnt ihr uns ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage besuchen. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit unseren Testbericht hier an, um detailliertere Informationen zu erhalten.