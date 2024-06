Wir erhalten einen weiteren Blick auf das Gameplay von Avowed beim Xbox Games Showcase

HQ

Wir haben heute Abend noch einmal einen Blick auf das Gameplay von Avowed geworfen, und anstatt dass Obsidian beweist, dass sie interessante Kämpfe liefern können, haben wir stattdessen einen etwas besseren Überblick über die Welt, das Fortbewegungs-Gameplay und einige weitere Kämpfe erhalten.

Seltsamerweise haben wir am Ende dieses Trailers keine weiteren Informationen über ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Das Gleiche galt für Indiana Jones and the Great Circle, was nicht gerade Hoffnung weckt, wenn man bedenkt, dass diese Spiele innerhalb weniger Monate erscheinen sollen.

Schauen Sie sich den Avowed -Trailer unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken: