Wir erhalten einen letzten Vorgeschmack auf Nobody Wants to Die im neuen Launch-Trailer

Nobody Wants to Die erscheint heute, am 17. Juli, für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Um die neue Veröffentlichung von Critical Hit Games zu feiern, haben wir einen Launch-Trailer veröffentlicht, der uns einen letzten Einblick gewährt, bevor wir selbst voll und ganz eintauchen können.

Nobody Wants to Die ist ein Neo-Noir-Spiel, das in einem futuristischen New York City spielt. Erwarten Sie fliegende Autos, fortschrittliche Technologie, die Werke. Du spielst als Detektiv in dieser Stadt der Unsterblichen und nutzt Zeitmanipulation und deine eigene Technologie, um einen Mörder an einem Ort ohne Tod aufzuspüren.

Das Spiel wird offiziell in ein paar Stunden hier freigeschaltet, also wenn du noch Zeit hast, bevor du dich in diese Geschichte der Todlosen und des Todes stürzt, warum schaust du dir nicht unsere Vorschau an? Wir hatten vor kurzem die Gelegenheit, das Spiel zu spielen und unsere Gedanken hier niederzuschreiben.