Wir erhalten einen ersten Blick auf das Game of Thrones-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms

Die Pläne von HBO, weitere Serien zu produzieren, die in Westeros und der Welt von Ice & Fire angesiedelt sind, werden immer konkreter, denn sobald A Knight of the Seven Kingdoms in die Reihen von Game of Thrones und House of the Dragon aufgenommen wird.

Die Serie handelt von Ser Duncan dem Großen, einem Ritter der Sieben Königslande, wie Sie vielleicht schon erraten haben, und einem jungen König Aegon, der eine bemerkenswerte Glatze hat. Die Serie spielt rund 100 Jahre nach House of the Dragon und rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.

Wenn ihr keine Ahnung von eurer Westerosi-Geschichte habt und nicht wollt, dass die Ereignisse von House of the Dragon gespoilert werden, lohnt es sich vielleicht, auf dieses Buch zu warten, da wir nicht sehen können, wie sie es vermeiden können, über Ereignisse aus der Vergangenheit der Targaryen zu sprechen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir einige in der Serie treffen werden. Schauen Sie sich den Trailer unten an, zusammen mit einer Reihe anderer Shows, die bald auf Max erscheinen.