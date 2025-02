Wir erfahren mehr über das klassische Roguelike im Comic-Stil namens Lethal Honor

Während unseres Besuchs auf der BIG Konferenz in Bilbao konnten wir verschiedene Spiele ausprobieren und mit ihren Studios sprechen. Von Viral Studios, mit Antonio José, dem Art Director, und Álvaro Iturmendi, dem Produzenten, konnten wir ein wenig mehr über Lethal Honor erfahren und was sich hinter seinem eher charakteristischen Stil verbirgt. "Basierend auf einem Comic-Stil wie Mike Mignola und Frank Miller haben wir versucht, das in ein Videospiel zu übertragen", sagt Antonio José. "Wir wussten nicht, wie man das in einem 3D-Stil macht, also haben wir uns entschieden, eine Art 2D- mit 3D-Elementen zu mischen."

In diesem Titel müssen wir die Apokalypse im Roguelike-Stil mit verschiedenen Waffen und Spezialfähigkeiten stoppen. "Jetzt haben wir drei Waffen, ein Katana, ein paar Katars und einen Kriegshammer", kommentierte Iturmendi. "Man hat verschiedene Fähigkeiten und kann Artefakte aufheben, die die Regeln im Laufe des Spiels ein wenig verändern."

In Bezug auf die Erzählung des Spiels treffen wir auf einen Geheimbund namens Lethal Honor, zu dem wir gehören. Die Apokalypse wird entfesselt und die Dämonen entdecken, dass diese Gesellschaft wusste, dass es passieren würde. "Die Dämonen greifen die Anlage an und da beginnt das Spiel", so der Produzent. "Lethal Honor sind die Guten, aber es gibt Leute im Inneren, die keine guten Absichten haben."

Vorerst haben sie sich bereits einen Publisher gesichert, HandyGames, und das Spiel soll 2025 erscheinen. "Wir werden das Spiel auf allen Plattformen veröffentlichen, PlayStation 5 und 4, Xbox Series, natürlich Steam und auch Nintendo Switch", erklärte der Art Director. "Wir haben kein genaues Datum, aber es ist die Rede von März 2025."

In Ermangelung eines genauen Veröffentlichungsdatums (März steht vor der Tür) ist bereits eine Demo auf Steam verfügbar und Sie können sich das Interview (vollständig in Ihrer Landessprache untertitelt) ansehen, um weitere Details zu erhalten.