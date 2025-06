Wir entscheiden die Konsolenkriege in Console Wars: The Card Game

HQ

Obwohl ich offensichtlich eine Leidenschaft für Videospiele habe, wissen diejenigen, die mir schon lange folgen, dass ich auch Brettspiele mag. Allerdings mag ich es generell nicht, wenn sich diese Welten überschneiden. Brettspiele werden selten erfolgreich in digitale Form übertragen, und Brettspiele, die auf Videospielen basieren, wirken oft wie oberflächliche Lizenzprodukte, die nicht wirklich etwas hinzufügen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Konsolenkriege ein für alle Mal beizulegen.

Console Wars: The Card Game schafft es jedoch, eine Art gut gemachter Mittelweg zu sein. Es basiert nicht auf einem einzigen Spiel, es gibt keine vorgefassten Meinungen darüber, was aufgenommen werden muss und wie die Dinge funktionieren sollten. Stattdessen wird man in die Realität geworfen (naja, irgendwie), um die Rolle eines Schwergewichts in der Spieleindustrie zu übernehmen, in der man seine eigenen Spiele veröffentlichen und die Fans bei Laune halten muss - was, wie wir alle wissen, unmöglich ist. Wütende Konsolenkrieger sind immer bereit, Leuten, die einfach nur spielen und Spaß haben wollen, das Leben schwer zu machen. Nachdem man ein paar Runden mit Kollegen und Freunden gespielt hat, ist es ziemlich klar, dass dies nicht nur ein ironisches Konzept für Gamer ist, das auf einer lustigen Prämisse basiert. Es ist eigentlich ziemlich clever gestaltet. Und eine Menge Spaß.

Console Wars: The Card Game ist, wie der Titel schon sagt, ein klarer Seitenhieb auf die ganze infizierte Diskussion um Konsolenplattformen, exklusive Titel, Fanboys und Publisher-Entscheidungen, die eigentlich keiner will, zu denen aber jeder eine Meinung hat, unabhängig davon, ob der Unsinn verteidigt (das eigene Team) oder kritisiert werden soll (vermeintliche Gegner). Kurz gesagt, du spielst, um um Marktanteile, heiße Spieleveröffentlichungen und die Gunst der Fans zu kämpfen, alles verpackt in einer Präsentation voller satirischer Anspielungen auf echte Titel wie Starview Alley, Agitated Birds, Candy Ca$h, Car Tourismo und Resident Devil, die nur einige meiner Favoriten sind.

Versammle deine starke Spielserie und viele Fans.

Dies sind die Arten von Karten, die Sie spielen, um Ihr Exklusivitätsportfolio aufzubauen, das hoffentlich das Publikum überzeugen wird. Das Ziel ist es, der erste Spieler zu sein, der vier einzigartige und vollständige Genres in deinem Portfolio erreicht, und die Reise dorthin ist clever, nerdig und sehr aufregend. Ich bin mir nicht sicher, ob es am besten ist, es mit anderen Videospielen oder Brettspielen zu vergleichen, aber wenn ich müsste, würde ich sagen, dass es Mario Party meets Exploding Kittens ist.

Die Regeln sind sehr einfach und alles, was du wissen musst, steht auf einer kleinen Hilfekarte, die du jedem Spieler geben kannst, während der Rest der Karten selbsterklärend ist. Die Grundprämisse ist, dass du jedes Mal, wenn du an der Reihe bist, zwei Karten ziehst und bis zu drei Aktionen ausführst (im Grunde so, als würdest du drei Karten spielen). Die Runden gehen also schnell, aber es ist überraschend viel Strategie im Spiel. Solltest du dich darauf konzentrieren, schnell deine starke Spielserie aufzubauen, viele Fans zu gewinnen oder zu versuchen, deine Gegner zu sabotieren?

Es ist ziemlich klar, dass die Schöpfer voll und ganz im Einklang mit der Gaming-Welt sind, oder?

Es ist schwierig, sich an eine vorgegebene Strategie zu halten, weil man sich an das anpassen muss, was auf dem Brett passiert. Es gibt nur wenige Dinge, die frustrierender sind, als fast an der Ziellinie zu stehen, nur um zu sehen, wie jemand anderes stiehlt, was man geschaffen hat, und in einem Zug einen gegebenen Vorteil in einen Verlust verwandelt.

Eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist, wie gut alles gemacht ist. Die Karten sind sowohl in Bezug auf Druck als auch Papier von hoher Qualität, die Illustrationen sind charmant (viele erfordern, dass Sie Ihre Spielhistorie kennen, um zu verstehen, was gemeint ist) und es ist einfach, loszulegen. Die einzigen Einwände sind, dass jüngere Spieler Schwierigkeiten haben werden, zu spielen, weil sie noch etwas Text enthalten, und ich bedauere, dass die mitgelieferte Box so klein ist, dass sie die Karten nicht mehr aufnehmen kann, nachdem man sie umgedreht hat, was ich im Grunde bei allen meinen Spielen mache.

Natürlich werden die Erweiterungen auch DLC genannt.

Console Wars: The Card Game fühlt sich so komplett an, wie es ist, aber es ist bereits die Rede von Erweiterungen, die charmant als DLC bezeichnet werden. Hoffentlich wird daraus ein lebendiges Spiel, das es noch lange geben wird, denn seit Boss Monster: The Dungeon Building Card Game habe ich kein von Videospielen inspiriertes Brettspiel gesehen, das so unterhaltsam und liebevoll gestaltet war. Alle von uns, die in verschiedenen Gaming-Foren und/oder in den sozialen Medien an den Konsolenkriegen teilgenommen haben, werden besonders viel Spaß haben und sich gleichzeitig vielleicht ein wenig beleidigt fühlen.

Dies ist eines der genauesten und zum Lachen anregenden Kartenspiele, die ich seit langem getestet habe. Es kombiniert ein schnelles Tempo, bösen Humor und liebenswerte Neckereien in einer Spielwelt, die sich selbst manchmal ein wenig zu ernst nimmt. Wir können nicht anders, als es zu empfehlen.

Bewertung: 8 von 10

Eine Präsentation der Regeln finden Sie unter diesem Link.