Wir enträtseln eine Uhrwerk-Verschwörung in Trine 5 auf der heutigen GR Live

Der fünfte Teil der Trine-Reihe feierte Ende August sein Debüt. In diesem Spiel, das als Trine 5: A Clockwork Conspiracy bekannt ist, schließen sich Amadeus the Wizard, Zoya the Thief und Pontius the Knight erneut zusammen und haben die Aufgabe, geliebte Menschen vor Gefahren zu retten, ihren angeschlagenen Ruf zu reparieren und gleichzeitig die Clockwork Army, um das Land vor der Verwüstung zu bewahren.

Unnötig zu erwähnen, dass es in diesem neuen Teil der 2,5D-Serie viel zu entdecken und zu erleben gibt, und wir werden uns das alles im heutigen GR Live-Stream ansehen, wo unsere eigene Rebeca versuchen wird, die erste Stunde des Spiels durchzuarbeiten.

Schaut auf jeden Fall zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage vorbei, um einen Vorgeschmack auf diese Rückkehr in die Welt von Trine zu erhalten.