Wir empfehlen zehn versteckte Juwelen für den Xbox Game Pass

Wie Sie wissen, gibt es viele großartige Spiele für Playstation Plus Extra/Premium und Xbox Game Pass, und es ist leicht, die Goodies zu verpassen. Aus diesem Grund habe ich vor einigen Jahren eine Serie von drei Artikeln über Edelsteine für diese beiden Dienste geschrieben, mit dem Ziel, Titel hervorzuheben, von denen ich befürchtete, dass viele von Ihnen sie verpasst haben könnten, ein Konzept, das schnell populär wurde. Da all diese Artikel jetzt veraltet sind, da Spiele kommen und gehen, dachte ich, ich biete pünktlich zum Sommer eine Runde neuer Edelsteine an.

Die Idee ist, Spiele zu empfehlen, die Sie vielleicht verpasst haben, so dass Sie in dieser Artikelserie keine Forza, Gears of War oder Starfield finden werden, aber viele andere schöne Dinge für viele verschiedene Geschmäcker. Im Folgenden finden Sie zehn herausragende Tipps, die Ihr Gaming-Leben angenehmer machen werden. Wenn Sie weitere Tipps benötigen, empfehle ich Ihnen, auf unsere Playstation Plus Extra/Premium-Liste zu warten, die ebenfalls bald erscheint (die Listen enthalten Spiele, die für beide Formate verfügbar sind), und es ist auch ein Switch-Äquivalent in Arbeit.

Arcade-Paradies

In Arcade Paradise schlüpfen wir in die Rolle von Ashley, die entschlossen ist, ihr langweiliges kleines Familienunternehmen in eine lebendige und pulsierende Spielhalle zu verwandeln. Arcade Paradise bietet eine nostalgische Reise zurück in die 80er Jahre, mit einer Fülle von charmanten Arcade-Spielen zum Spielen, und fängt die Essenz des alten Spielspaßes perfekt ein. Die farbenfrohe Grafik und die erhebende Musik unterstreichen die unterhaltsame Atmosphäre und machen jeden Moment zu einem nostalgischen Fest. Für alle, die Gaming-Geschichte lieben und auf der Suche nach einer unwiderstehlichen Mischung aus Humor, Abenteuer und Retro-Charme sind, ist dies etwas, das Ihnen wirklich gefallen wird.

Kassetten-Bestien

Das Fangen von Monstern ist immer unterhaltsam, aber nur wenige Spiele machen es so gut wie Pokémon. Einer der Top-Anwärter ist jedoch Cassette Beasts, ein echtes Juwel, das viele vielleicht übersehen haben. Es kombiniert Nostalgie und Innovation auf brillante Weise, indem es Kassetten verwendet, um Monster in einer charmanten, retro-inspirierten Welt einzufangen und zu pflegen. Die Spielmechanik ermöglicht es dir, verschiedene Monster zu mischen und zu kombinieren, um mächtige Hybriden zu erschaffen, was dem Spiel eine Tiefe verleiht, die mich übermäßig lange beschäftigt hat. Kurz gesagt, Cassette Beasts bietet eine reizvolle Mischung aus Alt und Neu, und wenn Sie auf der Suche nach einer frischen Variante des Monsterfangkonzepts sind, dürfen Sie dies einfach nicht verpassen.

Gesänge von Sennaar

Wahrscheinlich haben Sie noch nie von Chants of Sennaar gehört, das die Definition eines versteckten Juwels ist, das im ständigen Fluss der Spielveröffentlichungen leicht übersehen werden kann, aber wirklich etwas Besonderes bietet. Mit seiner innovativen Rätselmechanik, bei der du als sprachlicher Detektiv schlüpfst und Fremdsprachen dolmetschst, um Rätsel zu lösen, bietet es eine einzigartige und befriedigende Herausforderung, die man nur schwer aus der Hand legen kann. Auch grafisch ist das Spiel eine Augenweide, mit wunderschönen handgezeichneten Umgebungen und einem sehr unverwechselbaren Stil, der von einer mysteriösen und fesselnden Atmosphäre begleitet wird. Wenn du auf der Suche nach etwas anderem und fesselndem bist, ist Chants of Sennaar ein Spiel, das du nicht verpassen solltest.

Kokon

Cocoon wurde von einem der Genies entwickelt, das uns zuvor mit Titeln wie Limbo und Inside verwöhnt hat, und bietet innovative und fesselnde Puzzle-Mechaniken, bei denen du durch wunderschön gestaltete Welten innerhalb von Welten navigierst. Klingt seltsam? Das skurrile Gameplay kombiniert clevere Rätsel mit einer hypnotischen Atmosphäre, die dich garantiert vom ersten Moment an in ihren Bann zieht, wobei die stilisierte Grafik und die stimmungsvolle Klanglandschaft dazu beitragen, ein immersives und fast traumhaftes Erlebnis zu schaffen. Wenn Sie etwas erleben möchten, das Sie noch nie zuvor erlebt haben, ist Cocoon ein Muss.

Koralleninsel

Natürlich war ich nicht der Einzige, der sich nach dem Durchspielen von Stardew Valley ein wenig leer fühlte, und seitdem habe ich nicht wirklich etwas gefunden, das das Gleiche bietet. Coral Island ist jedoch eines der Spiele, das dem am nächsten kommt und eine moderne Variante des klassischen Landwirtschaftssimulator-Genres bietet, mit einer umweltfreundlichen Ausrichtung, die sich sowohl frisch als auch relevant anfühlt. Du musst nicht nur deine Farm bauen und verwalten, sondern auch das nahe gelegene Korallenriff (das im Titel erwähnt wird) pflegen und wiederherstellen. Die charmante Grafik und die farbenfrohen Charaktere machen jeden Besuch auf meiner digitalen Farm zu einem reinen Vergnügen, und wenn du zwanglose, aber bedeutungsvolle Spielerlebnisse liebst, kann ich mir kein besseres Sommerspiel vorstellen.

Jusant

Ein Abenteuer, das sich um das Klettern dreht, mag nicht so heiß klingen, aber Tatsache ist, dass Don't Nod, wie üblich, in Jusant etwas völlig Einzigartiges bietet. Hier erkunden wir eine scheinbar ausgestorbene und vertikale Welt, die sowohl großartiges Gameplay als auch eine packende Geschichte bietet, während wir langsam aber sicher erfahren, was mit den Menschen passiert ist, die hier früher gelebt haben. Für diejenigen, die auf der Suche nach etwas sind, das Tiefe, Schönheit und ein immersives Spielerlebnis vereint, ist Jusant definitiv einen Besuch wert, vor allem, wenn man Spiele wie Journey schätzt.

Kleine Mieze, Großstadt

Ein kleines Kätzchen in einer Großstadt zu sein, ist natürlich voller Gefahren, aber jede belebte Umgebung bietet nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen. Die charmante Grafik und das Layout fangen die Essenz dessen, wie eine Katze eine moderne Stadt erleben könnte, hervorragend ein, von skurrilen Begegnungen mit Bewohnern bis hin zu Erkundungsausflügen durch Parks und Gassen. Aber nicht nur ein verspielter Ton und Charme gibt es, sondern auch ein sehr gutes und abwechslungsreiches Gameplay, was Little Kitty, Big City letztendlich zu einem echten Wohlfühlerlebnis macht, das perfekt für alle Tierfreunde ist.

Planet von Lana

Das schwedische Abenteuer Planet of Lana nimmt dich mit auf eine wunderschöne und emotionale Reise durch eine handgemalte Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Du schlüpfst in die Rolle von Lana, die sich zusammen mit ihrem treuen Begleiter auf ein eigenartiges Abenteuer mit kniffligen Rätseln begibt, um ihren Planeten zu retten. Der visuelle Stil ist unglaublich schön und auch technisch ausgefeilt. Die stimmungsvolle Musik unterstreicht die packende Erzählung weiter und bietet eine herzerwärmende Geschichte. Gepaart mit großartigem Gameplay und emotionaler Tiefe ist Planet of Lana ein Spiel, das wirklich heraussticht und ein unvergessliches Erlebnis bietet, an das du dich noch lange nach dem Abspann erinnern wirst.

Vampir-Überlebende

Vampire Survivors ist vielleicht nicht die Definition eines unbekannten Juwels, aber Tatsache ist, dass es noch nicht auf die gleiche Weise zum Konsolenpublikum durchgedrungen zu sein scheint wie auf den PC. Das ist die Definition von süchtig machendem Gameplay und ich habe in den letzten zwei Jahren viel Schlaf verloren, indem ich vor dem Schlafengehen ein paar Mal zu oft die Worte "nur noch einmal" ausgesprochen habe. Vampire Survivors bietet eine süchtig machende Mischung aus einfacher Action und tiefgründiger Strategie, während du gegen Wellen von Feinden kämpfst und deine Fähigkeiten in einem immer weiter eskalierenden Kampf ums Überleben verbesserst. Die pixelige Grafik und die Retro-Ästhetik sorgen für einen herrlichen Nostalgie-Kick, während die intuitive Spielmechanik den Einstieg in den Spaß erleichtert. Kurz gesagt, Vampire Survivors ist ein Spiel, das deine Aufmerksamkeit verdient, wenn du nach etwas suchst, das Old-School-Charme mit modernem Spielspaß verbindet.

Venba

Ich denke, die meisten von euch haben das verpasst, aber es ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Das Spiel bietet eine gemütliche Geschichte über eine indische Familie, in der du traditionelle Gerichte kochst und das Land durch Kochen erkundest. Es gibt einen wunderschönen, handgezeichneten Stil mit einer warmen und nostalgischen Atmosphäre, und jedes Gericht, das du kochst, hat eine tiefere Bedeutung in der Gesamterzählung. Kurz gesagt, Venba ist ein einzigartiges und emotionales Spielerlebnis, und als Schwede fühlt es sich sowohl aufregend als auch bereichernd an, diesen Einblick in den Alltag einer indischen Familie zu bekommen. Geben Sie Venba eine Chance.