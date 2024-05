Wir drücken den Panikknopf an den Kinokassen in Film Frenzy

HQ

Hier ist ein lustiger Fakt für Sie: Nur acht Filme haben es zum Zeitpunkt des Schreibens geschafft, im Jahr 2024 100 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einzuspielen. Eine davon ist Madame Web. Huch. Zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr - das nicht einmal ein großartiges Jahr war - hatten wir bereits die doppelte Menge.

Ist es also an der Zeit, den Panikknopf an der Kasse zu drücken? Na ja, vielleicht. Ben und Alex setzen sich zusammen und sehen, ob wir uns gerade wirklich in einem Panikzustand befinden, oder ob wir ein wenig mehr Vertrauen in die restlichen Filme des Jahres haben müssen.

Mit Filmen wie "Furiosa", "Deadpool & Wolverine" und natürlich dem Mega-Hit "Venom: The Last Dance", der noch vor der Veröffentlichung steht, ist es vielleicht an der Zeit, das sinkende Schiff umzukehren.