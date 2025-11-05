Wir diskutieren, welche der Xbox 360 oder die PS2 in der Gamereactor Show einen größeren Einfluss hatte

HQ

Wir sind zurück für eine weitere Folge von The Gamereactor Show, in der wir uns in dieser Folge den Videospielkonsolen zuwenden. Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit Nintendo und dem Switch 2, während wir über die jüngsten beeindruckenden Verkaufszahlen sprechen und darüber, wie das Nachfolgesystem im Einklang mit unseren Erwartungen abschneidet.

Danach drehen wir das Drehbuch um und beginnen, über die Xbox 360 und die PS2 zu sprechen, zwei berühmte Konsolen, die im November ihr 20- und 25-jähriges Jubiläum feiern (ihre Markteinführung in Europa, um genau zu sein). Wir sprechen über unsere Vergangenheit mit den Gadgets und diskutieren dann, was den größeren Einfluss auf die Spielewelt hatte.

Schauen Sie sich die neueste Folge der Show unten an oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.